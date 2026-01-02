2026年正式入列？陸官媒透露「四川艦」穩步海試進度

記者任以芳／綜合報導

大陸備受矚目的海軍四川艦（舷號51）去年11月首次海試，引發外界高度關注。大陸官媒《央視》軍事節目最新曝光「四川艦」各項測試正穩步推進，該艦還沒有正式入列，節目透露各項海試工作正在推進，「預告（2026）新的一年會有新動作，莫錯過精彩表現。」

《央視》軍事節目最新披露「四川艦」最新進度。解放軍海軍四川艦（舷號51）的亮相備受矚目，作為全球首艘配備電磁彈射裝置的兩棲攻擊艦，四川艦噸位超過40000噸，擁有獨特的雙艦島設計，分別負責航行指揮與航空管制。這艘集海陸空立體打擊於一身的「準航母」，正加速完成海試。

不同於傳統兩棲艦多依賴垂直短距起降，「四川艦」最大亮點在於突破了傳統兩棲艦的限制，有了電磁彈射加阻攔系統，能彈射殲-35隱身戰機及空警-600預警機在甲板上起飛降落。同時，更具備「無人機航母」特性，可連續彈射無人機蜂群。

▲電磁彈射加阻攔系統，能彈射殲-35隱身戰機及空警-600預警機，可連續彈射無人機蜂群。（圖／翻攝 央視）

大陸軍事專家張軍社分析，這條電磁軌道能輕鬆彈射30噸級的殲-35隱身戰鬥機和空警-600固定翼預警機，更重要的是能讓隱身無人機像下餃子般連續彈射，這種「無人機蜂群戰術」將成為四川艦的殺手鐧，使其具備成為「無人機航母」的潛力，適應未來智能化戰爭。

回顧兩棲家族的發展歷程，從具備大塢艙與隱身能力的071型，到講究立體登陸、海空投送兵力的075型，再到如今具備「準航母」能力的076型四川艦，海陸空立體作戰能力日益增強。

▲四川艦噸位超過40000噸，擁有獨特的雙艦島設計 。（圖／翻攝 央視）

張軍社指出，四川艦的根本任務是遂行登陸作戰，具備三栖立體攻擊能力，能透過直升機在敵後方進行垂直登陸，實現前後夾擊。同時，艦載機與無人機可為登陸部隊提供強大火力支援。

在戰略應用上，四川艦極大增強了人民海軍的威懾力。它不僅能與055型萬噸大驅、052系列、054系列組成海上打擊編隊，未來還能與航母組成聯合作戰編隊，相互支援。雖然四川艦尚未正式入列，但各項海試工作正穩步推進。