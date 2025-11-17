防空反導實力接近航母　四川艦火力堪稱全球兩棲艦之最

▲四川艦首度出海試航。（圖／翻攝自央視，以下皆同）

軍武中心／綜合報導

大陸首艘076型兩棲攻擊艦「四川艦」14日於長興島滬東中華造船廠新基地碼頭解纜啟航，進行歷史性的首次海試。該艦設置電磁彈射軌道和阻攔索著艦裝置，成為全球首艘電磁彈射型兩棲攻擊艦，其全方位無死角的防空反導能力，讓該艦整體防禦水平已接近航空母艦級別。

從《央視》報導四川艦首次海試的畫面，除了醒目的雙艦島設計、電磁彈射軌道外，艦載武器系統也受到高度關注，由紅旗-10防空導彈、1130行近防炮以及122毫米多用途火箭，共同組建中近末端三道火力網，陸媒盛讚這堪稱兩棲攻擊艦的頂級配置。

▲紅旗-10近程防空導彈系統。

首先負責第一道攔截火力的紅旗-10近程防空導彈系統在四川艦共設置3座，分別位於主艦島前方平台和艦尾左、右兩側，整體形成「品」字形布局。紅旗-10採用被動雷達+紅外成像複合導引頭，導彈發射後無需火控系統持續引導，可攔截3馬赫掠海來襲的反艦導彈，及從海面1.5-10米超低空來襲目標，最大射程約10公里。

被大陸軍迷稱「萬發炮」的1130型近防炮則承擔近程防禦任務，這款擁有11根30毫米管子的艦載炮，射速高達每分鐘1萬1000發，約每秒183發，有效攔截距離3000米以上，在四川艦分別設置在艦體左右舷各1座，以及艦尾中部1座。同時該系統配置一面有源相控陣雷達和紅外/光電探測系統，具有多目標探測和鎖定能力。

▼1130型近防炮。

最後4座32聯裝122毫米多用途火箭發射裝置作為四川艦末端防禦，其有效射程2000米以上，能發射箔條干擾彈、紅外干擾彈、煙霧彈、照明彈、水聲干擾彈（對抗魚雷）、殺爆榴彈等，具有應對雷達形成盲目、誘騙紅外制導的導彈偏離攻擊方向、發出煙塵掩護艦艇機動、照亮海區打撈落水人員、對抗反艦魚雷、攻擊岸上的火力點等能力。

知名軍事自媒體「國平視野」指出， 四川艦的這種全方位、無死角的防空反導能力，讓整體防禦水平已接近航空母艦的級別，甚至在全球兩棲攻擊艦中堪稱頂級，沒有其他型號的兩棲攻擊艦能出其右。

▼122毫米多用途火箭發射裝置。