陸首艘076兩棲攻擊艦進行首次海試　同樣具備電磁彈射甲板

▲大陸首艘076兩棲攻擊艦（四川艦）出港海試。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首艘配備電磁彈射系統的兩棲攻擊艦「四川艦」今日正式展開首次航行試驗。今（14）日上午9時許，四川艦從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，在五艘拖船牽引下駛向指定海域，這次海試主要驗證艦上動力與電力系統的可靠性與穩定性，標誌著該艦建造進程邁入關鍵階段。

《央視新聞》報導，「四川艦」舷號51，屬於中國海軍新一代兩棲攻擊艦，滿載排水量超過4萬噸，採用雙艦島上層建築與全通式飛行甲板設計，並創新配置電磁彈射與阻攔裝置，可同時搭載固定翼飛機、直升機與兩棲裝備。自2024年12月下水以來，該艦已完成系泊試驗與設備調試，具備出海條件。

四川艦具備三項核心技術，包括電磁彈射系統可支援重型固定翼機與大型無人機起飛；為無人機量身打造的「蜂巢式平台」，可同時操作數十架大型無人攻擊機；以燃氣輪機與柴油發電組成的綜合電力系統，能瞬間輸出巨大能量供彈射使用。

公開資訊顯示，四川艦是全球首艘自設計階段即配置電磁彈射系統的兩棲攻擊艦，其排水量比部分中型航母更大，也被視為「準航母」。專家分析，四川艦被視為解放軍海軍由傳統兩棲作戰邁向智慧化海上作戰轉型的重要一步，其在遠程打擊、無人協同及能源管理等技術上的突破，將使共軍在未來兩棲艦艇領域佔據關鍵地位。