快訊／喝酒跨年撞死清潔員！24歲男衝桃機落跑...忘帶護照遭收押

記者黃宥寧、陸運陞／台北報導

新北市淡水區元旦發生一起酒駕肇逃，24歲嚴姓男子跨年夜飲酒後，駕駛母親名下轎車返家途中，於1日清晨在中正路與真理街口高速追撞停等紅燈的57歲毛姓清潔隊員，毛男送醫搶救仍不治；嚴男肇事後未停車查看即加速逃逸，事後還企圖出境躲避追緝。士檢訊後，認定嚴男涉犯過失致死等罪，且有逃亡事實，向法院聲押獲准。

毛姓男子當時正騎機車準備前往上班，在路口停等紅燈時，突遭後方白色轎車高速猛撞，當場倒臥路面。救護人員獲報後趕抵現場，緊急將毛男送往淡水馬偕醫院搶救，仍於清晨6時45分宣告不治。

據了解，肇事的嚴男平時在淡水漁人碼頭一間海鮮餐廳（梅軒）擔任外場人員，案發當天為下班後，與19歲弟弟及弟弟的同學留在店內小酌飲酒。嚴男酒後仍駕駛母親名下轎車，載著弟弟及陳姓友人返家，不料途中行經紅毛城附近時釀成死亡事故。

警方指出，嚴男肇事後未停車處理，反而將車輛直接開回淡水住處附近停放，並讓弟弟自行返家，自己則搭乘Uber離開新北市前往桃園。警方追查發現其行蹤後，隨即聯繫家屬協助勸說，嚴男才於當天下午自行搭車返回淡水，並前往淡水分局投案。至於嚴男前往桃園是否有出境意圖，警方表示仍待釐清。

警方進一步說明，案發後調閱周邊監視器畫面，在新民街一處社區地下停車場內發現肇事車輛，並通知44歲杜姓女車主到案。杜女表示，事發時並非她使用車輛，該車早在去年12月31日即被嚴男開走。

然而，嚴男到案後抽血酒測值為0.29毫克，毒品初篩結果為陰性；至於當時同車的弟弟及陳姓友人，警方認定2人明知駕駛酒後仍同車，已先後到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第35條第8項規定製單舉發。

全案警方依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方經複訊後，認定嚴男有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。