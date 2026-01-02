　
A-Lin跨年「自爆初戀八卦」　阿妹神回：那邊第幾棵樹！網喊超鬧

▲▼ A-Lin台東跨年。（圖／台東縣政府提供）

▲A-Lin自爆第一次戀愛的地點。（圖／台東縣政府提供）

網搜小組／劉維榛報導

2026台東跨年晚會笑點連環爆！由天后張惠妹領軍，A-Lin被封「MVP女神」，不僅嗨唱全場，還自曝初戀小故事，「第一次談戀愛的地方，就是在那邊」，阿妹立刻神補一句「在那邊第幾棵樹？」沒想到網友真的在地圖上幫她標出「A-Lin初戀的樹」，眾人笑歪「很鬧欸，要爆紅了啦」。

一名網友在Threads驚訝表示「媽呀我快笑瘋」，看到有網友貼心把A-Lin的初戀景點標記在地圖上，像是「A-Lin初戀地點」、「A-Lin初戀約會地點」、「A-Lin初戀的樹」，讓原PO直呼要將A-Lin神封為台東觀光大使。

金城武樹不孤單！A-Lin初戀的樹也爆紅

底下引來萬人狂呼想朝聖，「那喝保利達的地點呢」、「池上有金城武樹，台東現在有A-Lin初戀的樹」、「我正在想下次去台東可以朝聖一下就有地標了」、「準備明年跨年前先去拍照」、「不知道今天A-lin酒醒了沒」、「觀光局要設拍照打卡標誌了，順便立愛心故事相框」、「還有娜魯7-11」、「很鬧欸，要爆紅了啦」。

歌手身兼助理主人的A-Lin被封為跨年夜MVP，創造許多幽默經典名句，她自爆彩排時發現，「欸，我第一次談戀愛的地方，就是在那邊」、「第一次談戀愛的對象給我喝維士比在那邊」，還說一踏上這裡就有初戀的感覺。阿妹也回問「在那邊的第幾棵樹」，讓現場歌迷震驚又嗨爆。

趕縣長下台、改編娜魯Seven Eleven超經典

不僅如此，縣長饒慶鈴與群星一起站上舞台時，A-Lin站在一旁提醒「縣...縣長，你好像只有幾秒喔」，隨即又默默更正「兩分鐘，妳要正常發揮喔」，一旁的阿妹則緩頰「我們有很多秒啦！」

倒數放煙火之際，A-Lin又脫口而出一句「趕快！還沒有還錢的趕快」；另外台下有人點歌《娜魯灣情歌》，A-Lin下秒即興改編「娜魯One，娜魯Two，娜魯Three，娜魯Seven Eleven」，甚至問台下有沒有投幣式卡拉OK、要歌迷趕快換零錢，隨口一句話都能戳中全場笑點。

