迎新年送祝福！法鼓山春聯「祥樂豐足」　12／30起開放結緣

▲迎新年送祝福！2026法鼓山春聯主題「祥樂豐足」。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山春聯來囉！2026年祝福大眾「祥樂豐足」，陪伴民眾迎來好運一整年。自12月30日（星期二）起，歡迎民眾前往法鼓山全球各分寺院與分支道場，以及全國各地全聯、大全聯門市同步領取春聯結緣，數量有限，送完為止。

2026年度主題「祥樂豐足」 從心出發的生活態度

2026年法鼓山年度主題為「祥樂豐足」，不僅是一份新年祝福，更是一種踏實安穩的生活方式。法鼓山方丈和尚果暉法師表示，只要每個人從自己做起、從心開始，「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。」

心懷感恩報恩 讓祥樂在人間流轉

果暉法師開示，面對任何人，若能夠心懷感恩、報恩，我們的心會轉為柔軟、謙虛，處事更圓融，也能感動、感化他人。自己收穫心靈與生活的富足，也能知福、惜福，把這份富足分享出去，整體大環境必然祥樂豐足。

玉葉金花入畫 環保春聯結合QR Code祝福

法鼓山指出，今年春聯以象徵吉祥寓意的「玉葉金花」作為底圖設計，並延續環保理念，採用較環保的製作工序，保留紙張典雅、簡樸的本色與溫潤觸感，深受各界喜愛。春聯左下角亦設有QR Code，民眾可透過手機掃描，將「祥樂豐足」的祝福分享給親友，同時了解春聯主題、設計巧思與深層意涵。

辭歲迎新法會登場 點亮新年光明心燈

法鼓山也邀請大眾就近參與各分寺院舉辦的辭歲迎新活動，以歡喜、感恩的心迎接新的一年。包括北投農禪寺於12月31日舉辦跨年法會、1月1日元旦早課；桃園齋明別苑歲末祈福法會；以及臺中寶雲寺元旦早課等，透過佛法的慈悲與智慧，為新的一年祈福、發願，點亮屬於自己的光明心燈。