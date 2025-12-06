桃園農產月曆、春聯免費發送　民代曝赫見網路販售　

▲桃園農產月曆在網路販售。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英6日指出，市府農產月曆「馬力食足」廣受歡迎，提供民眾免費索取。然而有民眾發現，市府的水果月曆與市議會印製的「馬上有吉」春聯都在蝦皮上販售！民眾向她反映，春聯上頭有議長邱奕勝、副議長李曉鐘、議員謝美英聯名，一張售價30元，已售出10張。農產月曆「馬力食足」一份130元，待售中。

民眾林先生向謝美英說，蝦皮上賣水果月曆，根本壞了市府與農業局的好意，明明是免費索取，卻有人拿來販售。謝美英看到有自己名字的春聯在網路上販售，感到有趣，呼籲有需要的民眾可以到服務處免費索取，不必花錢買。

▲謝美英手拿的桃園農產月曆，其服務處還在發送中。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英說，市府去年推出「蛇馬龍舞」月曆廣受歡迎，今年農產月曆主題是「馬力食足」，都是邀請蕭青陽老師操刀，月曆素材結合在地農產特色，包括拉拉山水蜜桃、象徵好事發生的柿子與花生，以及草莓、西瓜、洋香瓜、火龍果等時令水果；背景搭配李騰芳古宅、中庄吊橋、三坑田園景觀、秀才登山步道、竹圍漁港、永安漁港觀光漁市等水彩畫，展現桃園之美。

農業局並在「桃園仙草嘉年華」活動現場限量發送農產月曆，民眾索取踴躍。還有，市府配送農產月曆給各單位提供民眾免費索取，服務處也還在發送中，歡迎免費索取。