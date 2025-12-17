　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

▲妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲妻買菜遭毒駕撞死！丈夫悲憤怒吼「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區仁一路15日發生一起毒駕死亡車禍，55歲楊姓男子吸食毒品後駕車上路，撞死55歲林姓女子。林女的丈夫表示，「別想和解，必須為他人著想。」若放走楊男，「以後又會撞到誰，都不曉得？這不是很罪孽嗎？」

55歲楊姓男子於15日涉嫌吸食毒品後駕車上路，行經基隆市仁一路時，撞擊走在路旁的林姓女子，林女遭撞飛後傷重不治。楊男肇事後仍持續往前猛衝，接連撞擊12輛汽、機車後才停下。警方到場處理時，事後在肇事車輛內，查獲第2級毒品依托咪酯2顆，對楊男實施酒測，酒測值為0，但煙彈及唾液快篩均呈毒品陽性反應，全案依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦。

林女丈夫表示，事發當天上午他前往理髮，妻子則外出買菜。理完頭髮後，他撥打5、6通電話給妻子，始終未接通，直覺感到異常。他指出，當時在理髮廳聽聞附近發生嚴重車禍，愈想愈不對勁，隨即趕往現場，但警方忙於處理事故，未即時回應他的詢問。他往返理髮廳與事故現場共3次，直到向警方表明家屬身分，詢問遭撞的3名傷者中是否包含其妻，才得知妻子不幸罹難的消息。

林女丈夫說，自己已經退休，並在故鄉老家買了房子，原本計劃與妻子一同返鄉生活，沒想到卻發生這種事。事發當日他真的很生氣，精神狀況也很差。他感嘆，毒駕致人死亡恐怕不會判處死刑，關一關又出來了；如果就這樣放了楊男，以後他又會去撞到誰，都不曉得？這不是很罪孽嗎？

「死刑犯也不槍斃，什麼都不做！」林女丈夫感嘆毒駕、酒駕對社會造成的危害相當嚴重，無辜百姓實在太無辜，隨隨便便就被撞到，毒駕、酒駕一大堆，無辜的百姓真的最倒楣。本來好好一個人，他去理個頭髮、她去買個菜，就被撞死了。

林女丈夫強調，楊男做出這種事不能原諒，不能說「等一下錢弄一弄就出來」，然後又害誰？又要害別人。所以他一定要告到底，別想和解，他還要替別人著想，不然楊男以後出來，又要撞到別人。

【更多新聞】

►基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

►毒駕暴衝撞死女行人！基隆男「1年5度涉毒」　前科累累黑歷史曝

►基隆警擴大臨檢強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊銷駕照

►新北巡佐護航賭場「營業1天收1萬」索賄34萬　圖利罪判4年半

►上課時間走廊抽菸！師勸阻遭國中生狂扁　頭臉受傷眼鏡也爛了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老闆酒駕撞死23歲女！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉
三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊
北市清潔婦下班騎單車返家　捲公車底慘死…家屬認屍淚崩
大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

北市中正區驚傳墜樓　女當場無生命跡象

基隆深夜嚴重車禍！轎車撞機車再衝橋墩　駕駛OHCA、2人送醫

老闆酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉

快訊／賓士酒駕男撞死清潔員！獲救喊：不是我開的　法官裁定羈押

殯葬業人妻出軌同事！私訊羞喊「中午容易高潮」　綠帽夫氣炸開告

補習班清潔婦下班騎單車返家　捲公車底不治…家屬認屍淚崩

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

北市中正區驚傳墜樓　女當場無生命跡象

基隆深夜嚴重車禍！轎車撞機車再衝橋墩　駕駛OHCA、2人送醫

老闆酒駕撞死23歲女清潔員！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉

快訊／賓士酒駕男撞死清潔員！獲救喊：不是我開的　法官裁定羈押

殯葬業人妻出軌同事！私訊羞喊「中午容易高潮」　綠帽夫氣炸開告

補習班清潔婦下班騎單車返家　捲公車底不治…家屬認屍淚崩

快訊／板橋男酒後「巷口遭撞」拔刀猛刺路人…血噴滿地

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完「騙進冷凍室」逞慾

淫公公2度性侵還「代簽」墮胎同意書遭判刑　媳婦含恨離世

不菸不酒罹腎臟癌！醫師給「3建議」體內永久化學物質降低了

高虹安貪污改判無罪　黃智賢轟承審法官「貪官之友」噁心可恥

鹽酥鴨老闆酒駕撞死清潔員！列「民眾黨特約商家」　台南黨部回應

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

美國公布11月失業率升至4.6%　創下4年來新高

澳洲恐攻被擊斃槍手來自印度　家屬也傻眼：不清楚他為何變激進

睡眠不足害短命！醫師揭最新研究：不能只睡6小時

關穎曝曾與社會脫節超恐懼　一度和老公無話可聊

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

【畫面也太溫馨】阿公數「123笑」　寶寶超配合陪自拍

社會熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

基隆嚴重車禍！轎車猛撞機車再自撞1傷1命危

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

板橋男酒後「走路遭撞」　拔刀猛刺對方濺血送醫

賓士酒駕男撞死23歲清潔員　法官裁定羈押

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

補習班清潔婦下班返家捲公車底不治　家屬淚崩哭斷腸

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

更多熱門

相關新聞

毒品快篩全面開抓　台西警深夜設路檢

毒品快篩全面開抓　台西警深夜設路檢

為了不讓毒品駕駛成為道路上的不定時炸彈，內政部警政署正式出手。自2025年11月20日起，全國同步上路「毒品唾液快篩執法」，警方可比照酒駕模式，當場檢測、立即開單。雲林縣警察局台西分局近日已規劃專案勤務，深夜路檢站一字排開，警示燈在黑夜中閃爍，成為毒駕駕駛最不想看到的畫面。

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲惹殺機

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲惹殺機

基隆男「1年5度涉毒」　撞死人5天前才肇事

基隆男「1年5度涉毒」　撞死人5天前才肇事

基隆警強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊照

基隆警強力取締毒駕　拒測唾液快篩重罰18萬吊照

基隆毒駕男猛撞蔬果行奪命　5天前曾自撞藥局

基隆毒駕男猛撞蔬果行奪命　5天前曾自撞藥局

關鍵字：

基隆市毒駕致死家屬

讀者迴響

熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

基隆嚴重車禍！轎車猛撞機車再自撞1傷1命危

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面