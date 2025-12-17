妻買菜遭毒駕撞死！丈夫怒喊「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得

▲妻買菜遭毒駕撞死！丈夫悲憤怒吼「別想和解」：放了他要撞誰都不曉得。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區仁一路15日發生一起毒駕死亡車禍，55歲楊姓男子吸食毒品後駕車上路，撞死55歲林姓女子。林女的丈夫表示，「別想和解，必須為他人著想。」若放走楊男，「以後又會撞到誰，都不曉得？這不是很罪孽嗎？」

55歲楊姓男子於15日涉嫌吸食毒品後駕車上路，行經基隆市仁一路時，撞擊走在路旁的林姓女子，林女遭撞飛後傷重不治。楊男肇事後仍持續往前猛衝，接連撞擊12輛汽、機車後才停下。警方到場處理時，事後在肇事車輛內，查獲第2級毒品依托咪酯2顆，對楊男實施酒測，酒測值為0，但煙彈及唾液快篩均呈毒品陽性反應，全案依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦。

林女丈夫表示，事發當天上午他前往理髮，妻子則外出買菜。理完頭髮後，他撥打5、6通電話給妻子，始終未接通，直覺感到異常。他指出，當時在理髮廳聽聞附近發生嚴重車禍，愈想愈不對勁，隨即趕往現場，但警方忙於處理事故，未即時回應他的詢問。他往返理髮廳與事故現場共3次，直到向警方表明家屬身分，詢問遭撞的3名傷者中是否包含其妻，才得知妻子不幸罹難的消息。

林女丈夫說，自己已經退休，並在故鄉老家買了房子，原本計劃與妻子一同返鄉生活，沒想到卻發生這種事。事發當日他真的很生氣，精神狀況也很差。他感嘆，毒駕致人死亡恐怕不會判處死刑，關一關又出來了；如果就這樣放了楊男，以後他又會去撞到誰，都不曉得？這不是很罪孽嗎？

「死刑犯也不槍斃，什麼都不做！」林女丈夫感嘆毒駕、酒駕對社會造成的危害相當嚴重，無辜百姓實在太無辜，隨隨便便就被撞到，毒駕、酒駕一大堆，無辜的百姓真的最倒楣。本來好好一個人，他去理個頭髮、她去買個菜，就被撞死了。

林女丈夫強調，楊男做出這種事不能原諒，不能說「等一下錢弄一弄就出來」，然後又害誰？又要害別人。所以他一定要告到底，別想和解，他還要替別人著想，不然楊男以後出來，又要撞到別人。