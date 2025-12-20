法鼓山捐花蓮消防水庫車！具備超大水箱　可加壓送水及射水滅火

▲▼法鼓山基金會捐贈花蓮消防局水庫消防車，舉行捐車儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法鼓山基金會慷慨捐贈花蓮消防局水庫消防車一輛，19日舉行捐車儀式，由副住持果品法師代表出席，花蓮縣長徐榛蔚代表受贈。該車將納入花蓮縣消防救災體系，強化偏遠及高風險地區的消防應變能力，展現宗教團體長期關懷社會、守護生命的慈悲行動。

徐榛蔚表示，感謝法鼓山基金會長期對社會的無私奉獻，不論是國際災後的學校醫院興建，或是深耕地方的心靈撫慰，都能看見法鼓山師父與師兄姐的身影。尤其在光復洪災期間，光復消防分隊因淹水導致廳舍與車輛受損，目前正處於重建與設備補全階段，此次獲贈的大型水庫消防車將成為光復地區最強大的救災能量。

徐榛蔚強調，目前中央已通過重建條例，縣府正積極針對基礎建設、河川疏濬及災民照顧進行規劃，並預計於近日舉辦說明會向鄉親詳細說明補助辦法，期盼結合民間資源與信仰的安定力量，帶領花蓮鄉親走出災後陰霾，早日回復正常生活。

▲捐贈儀式由副住持果品法師（又二）代表出席，花蓮縣長徐榛蔚代表受贈。

消防局說明，此次捐贈之水庫消防車，該型水庫消防車具備大容量水箱設計，水水箱比一般水庫消防車1萬2000公升還多出500公升為1萬2500公升，可執行加壓送水及射水滅火任務，特別適用於消防栓密度不足或供水條件受限之地區。對於花蓮縣轄內多處山區、偏遠聚落及交通不便路段而言，該型車輛在初期滅火與持續供水上，具有不可取代的重要性。

花蓮縣政府表示，花蓮縣地形狹長、山高谷深，許多地區消防栓設置不易，且災害現場往往距離水源較遠，搶救條件相對艱困。近年因極端氣候影響，火災、風災及各類突發事故風險增加，對消防裝備與機動補水能力的需求更顯迫切。水庫消防車的加入，將有效補足現有救災能量，提升消防人員於第一時間投入搶救的能力，爭取寶貴的黃金救援時機。

