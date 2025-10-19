法鼓山開山20周年感恩大會　倡導「淨心淨零」共創永續地球

▲方丈和尚果暉法師帶領全體信眾用手語比出「法鼓山開山20年，人人淨心淨零」。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

法鼓山今（19日）在世界佛教教育園區大殿、祈願觀音殿，舉辦落成開山20周年感恩大會。延續「大悲心起」的開山精神，希望引領信眾回到初心，用慈悲與智慧的願行，為現在與未來的環境和眾生，帶來平安與美善的祝福。

法鼓山方丈和尚果暉法師說，已故恩師聖嚴師父是為了社會、為了世界才創辦法鼓山，這就是大悲心起，也是2025年法鼓山落成開山20周年強調的「萬行‧初心」，期盼海內外僧俗信眾延續師父的願心，不忘初發心，時時複習待人如己的菩提心，用佛法感化自己，感動他人。

法鼓山各分支道場近萬名信眾，也透過連線隨同果暉法師、首座和尚惠敏法師、退居方丈果東法師與在場法鼓山開山時期總顧問嚴長壽、新北市副市長朱惕之、法鼓山護法總會等社會賢達，還有6名國際新興氣候青年領袖代表，共同宣讀《淨心淨零宣言》，共同發起提昇人的品質、建設人間淨土的大願力。

果暉法師表示，淨心淨零讓全球性的淨零主張，注入了心靈環保的精神內涵與實踐的方法，願地球上的每一個人，都能在生活中，實踐「心五四」、「心六倫」與「四種環保」，讓人人得到真正的平安，保障永續的幸福。

法鼓山僧團也已聖嚴法師書寫的〈大寶山〉與信眾結緣祝福，期盼彼此相互勉勵，既已發願，就要真誠去實踐，並以一傳十、十傳百的方式，讓理念廣傳千遍萬遍。這樣的承諾，不僅為自己培福、種福，也為後代子孫，種下一個大好的希望。

開山居士代表施建昌應邀在大殿，引領大眾重新認識法鼓山園區的佛像，分享聖嚴法師如何藉由對於殿堂中三寶佛細致設計，開啟大眾心中慈悲與智慧的寶山。

朱惕之致詞時說，法鼓山多年來秉持「做對世界有用的事」的理念，而且非常熱心。2017年6月2日超豪大雨造成磺溪橋中斷，法鼓山第一時間就主動表達協助重建意願。法鼓山還與市府合作推動全台首創的生命植存園區，代表生命終結的一個段落，也是回歸到自然、最原始的地方。

朱惕之也肯定法鼓山長期推動環保與社會教化的努力，呼籲民眾以大悲心化作大願力，凝聚眾人力量，共同守護地球家園，並對法鼓山及十方大眾在這塊土地上共同結緣、延續善的力量表達感謝。

嚴長壽說，聖嚴法師2000年在聯合國演說時，就倡議現今宗教領袖，有責任把過去的教義重新詮釋，以符合世界和平的需求，消弭因信仰而造成的戰爭與不安，這是非常重要的觀念。

張昌邦代表全體信眾，感恩聖嚴法師盡形壽、獻生命，開創法鼓山，留給世人最珍貴的福田。護法居士們護的不只是一座山，更是「提昇人的品質，建設人間淨土」的悲願，這是需要以堅定行動實現的「莊嚴初心」，也是與聖嚴法師同願共行的「大悲萬行」。

法鼓山表示，聖嚴法師對於人類的不安、環境的破壞，曾提出心靈環保的「超人精神」，即是要以「心五四運動」，對未來世紀的人類，提供心靈的安寧，這也是法鼓山的使命感和責任感。期盼及感恩接下「法鼓」的每個人，一棒一棒、一代一代的傳遞「法鼓」，將法鼓山的理念奉獻給需要的人、奉獻給後代子孫。