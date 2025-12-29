　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林新地標！湖山水庫人文遺址館開幕　揭開史前文化面貌

▲雲林湖山水庫人文遺址館外觀特色十足，是雲林縣重要文化新地標。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林湖山水庫人文遺址館外觀特色十足，是雲林縣重要文化新地標。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣重要文化新地標「湖山水庫人文遺址館」今（29）日起啟用並對外開放。縣府攜手國立成功大學策劃「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展，完整呈現距今約4000年至2500年前雲林地區人類的生活樣貌。縣長張麗善邀請民眾一同走進史前時代，探索數千年前雲林先民的生活樣貌與工藝智慧。

縣長張麗善表示，湖山水庫在興建過程中，發現多處珍貴考古遺址，遺址完整保存繩紋紅陶文化與營埔灰黑陶文化兩個不同時期的文化層，經成功大學劉益昌教授團隊多年系統性整理、盤點與研究，逐步建立雲林史前文化的清晰脈絡。

 
張麗善表示，人文遺址館正式啟用，不僅讓考古成果得以被大眾看見，也見證雲林從新石器時代文化、營埔文化以來，累積超過四千年的歷史深度，展現豐厚具體的文化底蘊。並指出，人文遺址館未來將持續結合學術論壇、跨館舍交流及研究合作，深化雲林在史前考古與人文研究領域的地位，讓外界看見雲林不僅是農業大縣，更是擁有深厚歷史與文化的縣市。
 
張麗善感謝成功大學考古團隊長期投入專業研究，及營建團隊克服地形困難完成館舍工程，以及雲林科技大學未來協助營運管理，讓湖山水庫不僅肩負穩定供水、減緩地層下陷的功能，也成為兼具文化、教育與觀光價值的重要據點。

▲雲林湖山水庫人文遺址館外觀特色十足，是雲林縣重要文化新地標。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展，完整呈現距今約4000年至2500年前雲林地區人類的生活樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，湖山水庫周邊共發現64處考古遺址，其中以北港古笨港遺址與古坑大坪頂遺址最具代表性。大坪頂遺址年代約為4000年至2500年前，是雲林史前文化研究的重要關鍵。本次常設展透過文物展示、情境復刻與數位互動，完整呈現史前聚落的生活、工藝、美學與社會樣貌，讓民眾能更直觀理解史前人類的日常世界。

陳璧君進一步指出，展覽中包含多件極具研究價值的代表性文物，其中「喇叭型玉環」為全台僅見的珍稀類型，未來將朝國家重要古物方向持續研究；另有陶器上刻畫群舞人像，呈現史前部落群體休閒娛樂的生活樣貌，顯示史前人類社會已具備豐富文化內涵。館內也規劃教育導覽、考古體驗與手作課程，讓學童與民眾認識考古學方法、探勘流程與專業精神，深化文化扎根。
 
國立成功大學考古學者劉益昌教授表示，古坑大坪頂遺址位於營埔文化向南銜接嘉義地區文化的關鍵轉換帶，具有高度學術價值。遺址中發現大量來自台灣東部的玉器裝飾與工具，顯示史前族群已具備長距離移動與交流能力，為台灣史前文化交流研究提供重要線索。未來將持續與中部、南部相關遺址進行比較研究，深化對史前人類聚落選址與生活型態的理解。

縣府文觀處表示，湖山水庫人文遺址館的成立，象徵雲林在重大公共建設中兼顧文化保存的具體成果，也將成為結合考古研究、文化教育與觀光休閒的重要文化據點。

文觀處指出，「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展及「湖山水庫人文遺址館」即日起正式對外開放，開放時間為每週三至週日上午9時至下午5時，歡迎各界蒞臨參觀。更多活動與參觀資訊，請至雲林縣政府文化觀光處官網或官方粉絲專頁查詢。

▲雲林湖山水庫人文遺址館外觀特色十足，是雲林縣重要文化新地標。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展，完整呈現距今約4000年至2500年前雲林地區人類的生活樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

更多熱門

相關新聞

睽違12年雲林跨年　維安、交通一次看！

睽違12年雲林跨年　維安、交通一次看！

隨著跨年活動即將到來，雲林縣政府高度重視跨年晚會期間的民眾安全，昨（26）日邀集文化觀光處、警察局、衛生局、消防局及交工局等單位，召開跨局處會議，針對跨年晚會的維安、交通動線與應變機制進行討論，確保活動平安順利。

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」 99純金「金獸」為歷代出土最重文物

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」 99純金「金獸」為歷代出土最重文物

就職7週年　張麗善：智慧治理再邁新里程

就職7週年　張麗善：智慧治理再邁新里程

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

雲林美女處長升官了！張麗善發布新任副縣長

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

關鍵字：

雲林考古文化遺址史前文明湖山水庫

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面