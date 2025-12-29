雲林新地標！湖山水庫人文遺址館開幕　揭開史前文化面貌

▲雲林湖山水庫人文遺址館外觀特色十足，是雲林縣重要文化新地標。（圖／記者游瓊華翻攝）



雲林縣重要文化新地標「湖山水庫人文遺址館」今（29）日起啟用並對外開放。縣府攜手國立成功大學策劃「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展，完整呈現距今約4000年至2500年前雲林地區人類的生活樣貌。縣長張麗善邀請民眾一同走進史前時代，探索數千年前雲林先民的生活樣貌與工藝智慧。

縣長張麗善表示，湖山水庫在興建過程中，發現多處珍貴考古遺址，遺址完整保存繩紋紅陶文化與營埔灰黑陶文化兩個不同時期的文化層，經成功大學劉益昌教授團隊多年系統性整理、盤點與研究，逐步建立雲林史前文化的清晰脈絡。



張麗善表示，人文遺址館正式啟用，不僅讓考古成果得以被大眾看見，也見證雲林從新石器時代文化、營埔文化以來，累積超過四千年的歷史深度，展現豐厚具體的文化底蘊。並指出，人文遺址館未來將持續結合學術論壇、跨館舍交流及研究合作，深化雲林在史前考古與人文研究領域的地位，讓外界看見雲林不僅是農業大縣，更是擁有深厚歷史與文化的縣市。



張麗善感謝成功大學考古團隊長期投入專業研究，及營建團隊克服地形困難完成館舍工程，以及雲林科技大學未來協助營運管理，讓湖山水庫不僅肩負穩定供水、減緩地層下陷的功能，也成為兼具文化、教育與觀光價值的重要據點。

文化觀光處長陳璧君表示，湖山水庫周邊共發現64處考古遺址，其中以北港古笨港遺址與古坑大坪頂遺址最具代表性。大坪頂遺址年代約為4000年至2500年前，是雲林史前文化研究的重要關鍵。本次常設展透過文物展示、情境復刻與數位互動，完整呈現史前聚落的生活、工藝、美學與社會樣貌，讓民眾能更直觀理解史前人類的日常世界。

陳璧君進一步指出，展覽中包含多件極具研究價值的代表性文物，其中「喇叭型玉環」為全台僅見的珍稀類型，未來將朝國家重要古物方向持續研究；另有陶器上刻畫群舞人像，呈現史前部落群體休閒娛樂的生活樣貌，顯示史前人類社會已具備豐富文化內涵。館內也規劃教育導覽、考古體驗與手作課程，讓學童與民眾認識考古學方法、探勘流程與專業精神，深化文化扎根。



國立成功大學考古學者劉益昌教授表示，古坑大坪頂遺址位於營埔文化向南銜接嘉義地區文化的關鍵轉換帶，具有高度學術價值。遺址中發現大量來自台灣東部的玉器裝飾與工具，顯示史前族群已具備長距離移動與交流能力，為台灣史前文化交流研究提供重要線索。未來將持續與中部、南部相關遺址進行比較研究，深化對史前人類聚落選址與生活型態的理解。

縣府文觀處表示，湖山水庫人文遺址館的成立，象徵雲林在重大公共建設中兼顧文化保存的具體成果，也將成為結合考古研究、文化教育與觀光休閒的重要文化據點。

文觀處指出，「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展及「湖山水庫人文遺址館」即日起正式對外開放，開放時間為每週三至週日上午9時至下午5時，歡迎各界蒞臨參觀。更多活動與參觀資訊，請至雲林縣政府文化觀光處官網或官方粉絲專頁查詢。

