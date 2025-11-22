2025法鼓山大悲心水陸法會　雲端祈福同步開放全球連線

▲2025法鼓山大悲心水陸法會莊嚴啟動。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

迎請十方法界四聖六凡，相互成就「眾生無邊誓願度」的大願。2025年法鼓山「大悲心水陸法會」於今（22日）傍晚在法鼓山世界佛教教育園區，由近千信眾隨同方丈和尚果暉法師、僧團代表一心持誦〈大悲神咒〉，以楊枝甘露淨化身心，與護法龍天同為壇場結界，完成灑淨、安位等儀式，開啟為期一周的共修佛事。期間由僧團代表於各壇場講經說法、帶領共修，引領大眾透過佛法滌心淨念。

法鼓山創辦人聖嚴法師曾開示，〈大悲咒〉全名為〈千手千眼大悲心陀羅尼〉，禪宗所謂的「手眼」，即是學習觀音菩薩的圓通法門；禪修中的開悟，就是開「手眼」的悟，就是知道手眼的著力點是什麼。修行如果沒有大菩提心、大悲心，手眼便生不起來，所以發心「自己未度先度人」，便是大菩提心、大悲心。

現今的大悲心水陸法會已能藉由科技，開啟普及與環保的新頁，更加方便接引大家參與。聖嚴法師說，拜水陸的功德是由所有參與人共同得到，在水陸法會所迎請、供養、禮拜的對象，都會各自以他們相應的因緣與根器，到各個壇場聽經聞法。水陸法會所供養、救度的眾生，範圍相當廣，因此說有殊勝的大功德。

法鼓山指出，「水陸法會」為漢傳佛教中最盛大隆重的法會之一，透過禮佛、持咒、誦經與懺悔等儀軌，結合大眾的善願力量，期能令身心淨化，並祈願法界眾生離苦得樂，提升宗教情懷。大悲心水陸法會更以回歸佛陀慈悲濟世精神為核心，落實清淨、簡約與環保理念，全程採行不燒化，並鼓勵大眾以就近共修、線上參與與雲端祈福等方式，學習利益自己也利益他人的善行。

來自香港九龍的陸吳杏霞說，這是她第一次到法鼓山園區參加水陸法會，也是首度全程參與，因為心情愉悅，將各種過程體驗當作是學習，和她同行的香港義工們也很快就適應環境。她說，近6年才認識到佛法的好處；因此今年在祈願壇共修的她也許願世界和平，能有更多眾生能聽聞佛法、更多人能接觸佛法。

法鼓山表示，2025年大悲心水陸法會在台灣及海外有多處連線共修據點，歡迎民眾就近參與。法會定於11月29日帶領功德迴向、圓滿送聖，各壇場作息時刻，以及網路精進共修、視訊直播和雲端祈福、隨喜護持等相關資訊，可至「2025大悲心水陸法會」專區網站查詢。或親洽法鼓山各分支道場了解資訊。