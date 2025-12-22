南寶樹脂捐483萬元救護車給南消西港分隊　強化偏區到院前急救戰力

▲南寶樹脂化學工廠股份有限公司捐贈價值483萬元救護車予台南市消防局西港分隊，提升到院前急救量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南寶樹脂化學工廠股份有限公司22日捐贈一輛價值約483萬元的救護車及相關裝備予台南市政府消防局西港消防分隊，協助提升到院前緊急救護量能，由南寶樹脂董事長吳政賢親自出席捐贈儀式，第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈，感謝企業以實際行動守護市民生命安全。

南寶樹脂集團表示，隨著台灣即將邁入超高齡化社會，救護案件數量與複雜度勢必增加，消防救護車輛與裝備長期高負載使用，耗損快速，此次再度捐贈救護車，就是希望協助消防局補強第一線救護量能，回饋在地、守護鄉親。

消防局第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰指出，本次捐贈的救護車配備相當完整，包含價值約95萬元的最新型自動心肺復甦機，以及新式電動擔架床等進階醫療裝備。自動心肺復甦機可在救護途中提供穩定且高品質的胸外按壓，電動擔架床則能有效降低救護人員長期搬運造成的體力負荷與受傷風險，提升出勤安全與效率，另亦捐贈救護安全鞋一批，展現企業對救護人員執勤安全的重視。

消防局長楊宗林表示，南寶樹脂已是第四度捐贈救護車給西港分隊，新車可即刻投入緊急救護、重大事故及急症處置等勤務。車體採高可視度外觀設計，有助提升行車警示與出勤安全；同時也因應南科新生活圈北擴、年輕家庭增加，特別強化幼兒與兒童救護需求，增添兒童用擔架固定裝置與訓練用嬰兒全身Q安妮等設備，讓救護更全面。

台南市長黃偉哲也到場致謝，肯定南寶樹脂集團長期投入公益、支持公共安全建設，對偏鄉及外圍地區救護量能提升具有實質助益。市府未來也將持續強化救災救護設備與人員訓練，並呼籲市民善用救護資源，共同守護更安全的大台南生活圈。