地方 地方焦點

達麗建設回饋社會　捐贈南市消防局幫浦消防車強化救災量能

▲達麗建設捐贈臺南市消防局幫浦消防車1輛，市長黃偉哲代表受贈並回贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

達麗建設公司持續以實際行動回饋社會，22日捐贈台南市消防局1輛幫浦消防車，捐贈儀式於東區平實二街與後甲三街的「宜居後甲社宅」動土典禮中舉行，由達麗建設董事長謝志長代表捐贈，市長黃偉哲代表受贈，並回贈感謝狀，感謝企業對公共安全的支持。

達麗建設表示，公司以成為臺灣最具全球視野的地產開發商及最值得信賴的工程服務團隊為願景，長期投入社會公益行動，過去曾捐贈市府多功能建物，此次再度捐贈消防局幫浦消防車，持續為地方公共安全盡一份心力。

此次捐贈的幫浦消防車總價值約新台幣250萬元，車輛配備高壓細水霧系統、水箱及拖船勾等多項設備，具備高機動性、節水效率高、可降低受災戶水損等特性，除可執行火災搶救任務外，遇水災時亦能拖曳船艇出勤，將逐步成為臺南市第一線災害應變的重要主力，有效提升地方整體救災能量。

市長黃偉哲表示，誠摯感謝達麗建設慷慨捐贈救災車輛，這輛多功能消防車對於提升災害應變及救援效率具有實質助益。政府資源有限，但民間力量無窮，此次捐贈不僅充實消防救災裝備，也為市民打造更安全的生活環境。

消防局長楊宗林指出，消防局肩負守護市民生命與財產安全的重責，隨著災害型態日益多元且複雜，消防人員除持續精進專業技術外，也需仰賴先進裝備的挹注。感謝達麗建設對消防工作的支持，將有助於提升救災效率與整體搶救品質。

