　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文談解放軍軍演登百度熱搜　陸網友：促統才是正義

▲鄭麗文接受千秋萬事專訪。（圖／中廣提供）

▲國民當主席鄭麗文接受千秋萬事節目專訪。（圖／中廣提供）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日起連續兩天在台灣周邊舉行「正義使命-2025」環台軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目。國民黨主席鄭麗文一早在廣播節目上回應此次軍演，將源頭指向民進黨「台獨」立場，並言明只要放棄台獨神主牌，兩岸便能看見和平曙光。此番言論隨即在對岸受到關注，登上百度熱搜榜，引起陸網友熱議。

▲鄭麗文節目回應解放軍軍演登百度熱搜榜。（圖／翻攝百度）

▲鄭麗文節目回應解放軍軍演登百度熱搜榜。（圖／翻攝百度）

鄭麗文在節目上提到，民進黨錯誤的兩岸政策，才是今天（把台灣）推向兵兇戰危焦慮的原因，「台灣有這種民進黨，真是倒了八輩子楣，就是因為兵兇戰危，兩岸局勢升高，所以才會把推動兩岸和平做為重大使命跟志業。」

▲▼ 2025年蛇年進入尾聲，解放軍今早上宣布無預警宣布對台軍演，從今（29)日起開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習 。（圖／翻攝 東部戰區）

▲解放軍東部戰區代號「正義使命-2025」軍演 。（圖／翻攝東部戰區）

鄭麗文節目談話播出後，陸媒《海峽導報》、《中國青年網》及部分自媒體紛紛引述，並形成一股輿論，迅速登上百度熱搜。大陸網友紛紛表示，「台灣（有）鄭麗文這樣的人已經難能可貴...」；「促統才是正義唯一出路」；「旗幟鮮明地喊統一，才有和平」；「兩岸統一，共同繁榮」。

據了解，解放軍東部戰區宣佈軍演後，《央視》隨後便採取新聞快訊的方式宣佈，東部戰區位於台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗「精打擊要」能力，不過，相關畫面並未隨快訊釋出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

陸男傳給好友「114部色情影片」遭判刑　法院：傳播數量大超標

近千陸配元旦遭除籍？陸委會澄清：沒找到人不會註銷

陸「職業騙薪人」專騙底薪　老闆苦喊：錄取25人有24名騙子

李在明1月4日訪中　三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

陸海警「扼喉」海報　威脅攔截「長榮火箭炮貨輪」

36g金手鐲一夜「跌超6700元」　 陸店員嚇傻：第一次見此跌幅

王毅總結2025美中關係：歷經震盪起伏，總體動態穩定

中國國企充斥裙帶關係　多地整治「近親繁殖」

解放軍圍台軍演　王毅：對台獨挑釁有力反制

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

大陸熱門新聞

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

共軍無人機「俯瞰台北101」！　央視釋出畫面

解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」戰機飛行員與台灣自拍畫面曝

共軍又秀影片　戰機飛進台灣領空

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

陸海警再發海報　威脅攔截長榮貨輪

快訊／軍演第二天　共軍在台灣南北兩端檢驗「一體封控能力」

福建海警「摘炮衣」！　陸官媒：處於臨戰狀態

19歲直播主揭內幕：下播要找大哥「做作業」

圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

共軍軍演範圍曝光！　劍指101「隨時到台北」

黃牛不玩了！泡泡瑪特「5折甩賣」

軍演針對誰？　陸國防部發言人4度提「外部勢力」

解放軍貼AI影片　暗示攻台是無人化作戰

更多熱門

相關新聞

讚蔣萬安雙城論壇致詞「已屬難得」　黃暐瀚16字總結

讚蔣萬安雙城論壇致詞「已屬難得」　黃暐瀚16字總結

2025年台北上海雙城論壇28日登場，台北市長蔣萬安致詞提到，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。對此，媒體人黃暐瀚今（29日）表示，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，蔣萬安都沒講，所以既要交流，又不想撕破臉，蔣萬安的談話，「已屬難得」，總結16個字，強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。

陸圍台軍演海報詳解 兩塊盾牌扼住東南兩「軍售軍援」要道

陸圍台軍演海報詳解 兩塊盾牌扼住東南兩「軍售軍援」要道

國防預算刻不容緩！　民進黨團：對中示好反而降低中共攻擊成本

國防預算刻不容緩！　民進黨團：對中示好反而降低中共攻擊成本

忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

辦完雙城馬上軍演　陸委會：中共精心設計

辦完雙城馬上軍演　陸委會：中共精心設計

關鍵字：

軍演鄭麗文環台軍演兩岸和平台獨百度熱搜

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面