鄭麗文談解放軍軍演登百度熱搜　陸網友：促統才是正義

▲國民當主席鄭麗文接受千秋萬事節目專訪。（圖／中廣提供）

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區今（29）日起連續兩天在台灣周邊舉行「正義使命-2025」環台軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目。國民黨主席鄭麗文一早在廣播節目上回應此次軍演，將源頭指向民進黨「台獨」立場，並言明只要放棄台獨神主牌，兩岸便能看見和平曙光。此番言論隨即在對岸受到關注，登上百度熱搜榜，引起陸網友熱議。

▲鄭麗文節目回應解放軍軍演登百度熱搜榜。（圖／翻攝百度）

鄭麗文在節目上提到，民進黨錯誤的兩岸政策，才是今天（把台灣）推向兵兇戰危焦慮的原因，「台灣有這種民進黨，真是倒了八輩子楣，就是因為兵兇戰危，兩岸局勢升高，所以才會把推動兩岸和平做為重大使命跟志業。」

▲解放軍東部戰區代號「正義使命-2025」軍演 。（圖／翻攝東部戰區）

鄭麗文節目談話播出後，陸媒《海峽導報》、《中國青年網》及部分自媒體紛紛引述，並形成一股輿論，迅速登上百度熱搜。大陸網友紛紛表示，「台灣（有）鄭麗文這樣的人已經難能可貴...」；「促統才是正義唯一出路」；「旗幟鮮明地喊統一，才有和平」；「兩岸統一，共同繁榮」。

據了解，解放軍東部戰區宣佈軍演後，《央視》隨後便採取新聞快訊的方式宣佈，東部戰區位於台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗「精打擊要」能力，不過，相關畫面並未隨快訊釋出。