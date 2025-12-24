「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

▲UNIQLO羽絨外套已降價到2990元。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「今年冬天真的不冷！」一名網友驚呼，UNIQLO羽絨外套竟已下殺至2990元，「往年都要到2月中才有這價」，讓不少民眾驚呆直呼「太快降了吧」；更有人哀號，「我感謝祭3990買的，哭爆！」由於UNIQLO並無買貴退差價的服務，有網友建議「收據發票都要留著，尤其年底最容易特價了」。

羽絨外套一路狂降價

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads表示，都已經12月底了，認為今年冬天真的不冷，就連UNIQLO的羽絨外套也狂降價，價格已下殺到2990元，讓原PO驚訝直呼「往年大概都要2月中才有這價格！」

底下網友紛紛苦笑回應，「真的熱死，我還在穿短袖」、「哭啊，我感謝祭3990元買的」、「哇！今年真的降好快」、「我現在剛到UQ，也是嚇一跳，突然看到2990元」、「坐等再特價一點點，過年要去歐洲應該會冷吧」、「上禮拜3490元本來要入手了，幸好還沒買」、「今年的溫度完全沒衝動想買新冬衣」、「早上看到價格嚇一跳～手真癢」。

留言串中，也有苦主哀號回應，「哭啊，我感謝祭3990買的」、「快氣屎（死）了！原價買的」、「買個寂寞，發熱衣也買了...都穿不到」。

日前也有網友在好市多購買登山品牌的「保暖神衣」，原本一件售價4199元，過一陣子卻降到3299元，讓他感嘆「打到骨折了！」

保存收據很重要！

對於買貴的狀況，UNIQLO與好市多並沒有退差價的服務，但有30天未拆可退貨的機制，因此不少過來人建議，「馬上買1件新的一樣的，然後拿一周前的購買資料跟剛剛買的這一件新的一起去退貨，UNIQLO未拆30日內可退貨」、「買UQ東西本來兩、三周內牌子不能拆，收據發票都要留著，尤其年底最容易特價了」、「可以退貨重買，假設還沒剪標，1000元真的差有點多，30天內都可以退換」。