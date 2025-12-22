好市多創意再升級！「蘋安威」特調掀年末派對風潮、網友驚呼：原來威士忌可以這樣玩

▲金賓蘋果風味威士忌變身「蘋安威」特調，寓意吉利又好喝，成為年末聚會最夯飲品！（圖／資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

歲末年終，又到了親友歡聚的時節，如何讓聚會更添新意？近日在熱門臉書社團《Costco好市多情報站》中，有網友分享一款兼具美味與趣味的「自製調酒」，將好市多熱銷的金賓蘋果風味威士忌搖身一變，成為年末派對的焦點飲品，更被賦予「蘋安威」的吉祥寓意，讓不少網友直呼：「這個組合太神、太應景！」

顛覆傳統喝法！「金賓蘋果」變身「蘋安威」

以往金賓威士忌給人印象多半是加冰塊或氣泡水，但隨著調酒文化普及，創意喝法也層出不窮。該名網友分享，趁著好市多金賓蘋果威士忌特價和朋友決定來點不一樣的。將新鮮蘋果巧妙地挖空，取出部分果肉打成泥，接著倒入適量的金賓蘋果風味威士忌與氣泡水，一款充滿新鮮果香、酸甜清爽的「蘋安威」就此誕生。

原PO在貼文中幽默表示：「還問說要不要開賣」，照片中以蘋果作為容器，讓威士忌與清澈的氣泡水完美融合，視覺上就令人食指大動。不僅充滿儀式感，更因「蘋果」的諧音，讓這杯特調多了一份祝福親友「平平安安」的溫暖心意。

清爽果香席捲味蕾 網友瘋傳：趁年末補貨來試試！

這篇貼文一出，立刻在社團內引發熱烈迴響。許多網友紛紛留言讚嘆其創意「威士忌居然能這樣喝，太有才了」、「感覺清爽又解膩，女生一定會喜歡」、「過年可以端出這杯了！絕對是全場焦點」。這款結合創意、視覺美感與新鮮水果的喝法，成功顛覆了大眾對威士忌印象。在即將到來的聖誕與新年假期，這杯「蘋安威」無疑將成為許多家庭聚會中最亮眼的派對主角。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。