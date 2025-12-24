　
國際

川普被爆也愛年輕美女「還伸鹹豬手」　淫魔富商信件曝光

▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

▲艾普斯坦留下的照片中，川普多次入鏡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國司法部近期公布最新一批已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查檔案，他2019年曾在一封信中寫道，當時擔任總統的川普也喜歡年輕美女，甚至會趁機伸出狼爪。不過，美國司法部已出面駁斥。

艾普斯坦在信中指出，「我們有一個共同點，那就是我們對年輕女性的愛與關懷，並希望她們充分發揮潛能。我們的總統也跟我們一樣喜歡年輕貌美的女孩，當一位年輕美女走過時，他喜歡伸手亂抓私處，而我們最終卻只能在（監獄）食堂裡，狼吞虎嚥搶飯吃。」信末還加註一句，「生活是不公平的」。

▲▼美國司法部公布艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，他2019年曾在信中透露，川普也喜歡年輕美女，甚至會趁機伸出狼爪。（圖／路透）

▲▼艾普斯坦2019年曾在信中透露，川普也喜歡年輕美女，甚至會趁機伸出狼爪。（圖／路透）

▲▼美國司法部公布艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，他2019年曾在信中透露，川普也喜歡年輕美女，甚至會趁機伸出狼爪。（圖／路透）

信件收件人是美國國家體操隊的前隊醫納薩爾（Larry Nassar），他長年利用職務之便性侵超過150名年輕女體操選手，包括奧運金牌得主，2017至2018年因多項性犯罪被定罪後，判處60年聯邦刑期，目前正在服刑。不過，目前尚不清楚艾普斯坦和納薩爾是否有所關連。

《美聯社》早在2023年就率先披露這封信的存在，該信件在監獄收發室裡被發現，從亞利桑那州一間監獄遭到退回，原因是「此地址查無此人」。而其郵戳日期為2019年8月13日，恰好是艾普斯坦在獄中自殺身亡3天後。

▲▼艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）

▲▼艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

不過，美國司法部23日表示，「聯邦調查局（FBI）已經證實，這封據稱由艾普斯坦寫給納薩爾的信是假的」，接著列出當局判定是偽造的原因，「這封假信提醒了我們，僅因文件由司法部公布，並不代表其中的指控或主張就是事實。儘管如此，司法部將繼續公布法律要求的所有材料。」

【別人囝仔死不完】少年割頸案二審宣判！　被害家屬淚訴「司法已死」

