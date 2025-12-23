去Costco別選這幾天！　美媒曝「地雷時段」

▲美國好市多（Costco）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

不少民眾習慣到好市多（Costco）一次採買齊全，商品多、份量大又方便，但若選錯時間上門，往往會被滿場人潮搞到筋疲力盡。外媒整理實際經驗指出，只要避開幾個「地雷時段」，就能大幅降低逛賣場的崩潰指數，反之，選在錯誤時間前往，恐怕得在人群中推車推到懷疑人生。

假日前後最擠 隔天同樣是地雷

美媒《The Takeout》記者雷福德（Lottë Reford）分享，她曾因沒注意到隔天就是假日，抵達好市多時，結帳隊伍竟一路排到烘焙區。由於那是她一整週唯一能採買的時間，只能硬著頭皮在人潮中完成購物，堪稱一場噩夢。

雷福德指出，假日前一天，特別是好市多會暫停營業的假日前夕，賣場內通常異常擁擠；更令人意外的是，暫停營業後重新開門的隔一天，人潮同樣洶湧，也是全年最不適合前往的時段之一。

以美國為例，這類高風險時段主要集中在元旦、復活節、陣亡將士紀念日、獨立日、勞動節、感恩節與聖誕節前後。

週末與下班時段 一律列入黑名單

除了假日前後，週末幾乎公認是好市多最擁擠的時段，因為對許多家庭來說，週末是唯一能進行大量採買的時間。

較容易被忽略的是，平日晚間同樣人潮洶湧，特別是下午4點到7點，下班族大量湧入，賣場瞬間變得寸步難行。

另外，星期一與星期五整體也偏忙。星期五常見為週末提前補貨，而星期一通常更糟，因為不少門市會進行補貨作業，消費者反而可能買不到熱門商品。

早上反而安靜 9到10點是黃金時段

不少人以為平日早上人會較少，但實際上，平日清晨也常出現一波人潮，原因在於黑鑽卡會員（Executive Member）可利用「提早入場」福利先行採買，接著才是退休族群與送完孩子上學的家長陸續進場。

不過，這類消費者多半是快速採買，停留時間不長，因此整體來看，上午9點到10點反而成為人潮相對較少的「黃金時段」。

超級盃後、下雨天 內行人才懂的空檔

至於其他較冷門的時段，則需要一點運氣。內部人士透露，像是超級盃（Super Bowl）開賽後，好市多幾乎空無一人，但前提是時間要抓準，因為當天早上仍可能非常擁擠。

另一個較難預測、但確實有效的方法是下雨天購物。多數人不愛在濕冷天氣外出，陰雨天前往好市多，往往能換得相對輕鬆的購物體驗。

最穩定選擇 週二到週四最清閒

如果想要更穩定、可預期的避雷方案，週二到週四的上午中段至下午初期，通常是好市多人潮最少的時段。實際情況仍會依各門市而異，消費者也可透過Google Maps的「熱門時段」與來客數據，事先查詢特定門市的狀況，再決定出門時間。