挖土機超人拆彈成功　燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

記者許力方／綜合報導

花蓮太魯閣立霧溪因崩塌形成燕子口堰塞湖，林保署今（29日）宣布，堰塞湖壩體已潰決，湖水傾瀉而下，警戒解除，在場的「挖土機超人」圓滿拆彈，不僅開心大合影，更將6部怪手對齊舉高，做出鞠躬姿勢，向大自然「致敬」，吸引近萬人按讚，感謝台灣英雄們。

燕子口堰塞湖終於傳來好消息，經林保署連日降挖壩體、引流，終於加大溢流，讓大自然的力量帶走堵住河道的壩體，今天上午花蓮分署火速撤離現場人員，並發布警戒通知下游河道淨空、疏散低窪處居民。上午11時30分巨大水流夾帶著土砂、石塊傾瀉而下，壩體在轟鳴聲中剝落崩解，沿著立霧溪河道滾滾奔騰。

▲拆彈成功，燕子口堰塞湖6部怪手「向山鞠躬」。（圖／林保署）



歷經屏息的15分鐘過去，壩體幾乎已完全沖毀，湖水傾瀉而下，下游錦文橋水位最高上升約2公尺。洪峰過去後，現場人員均安，下游也沒有災情，堰塞湖水位也下降至原河道位置，被堵住10多天的立霧溪終於安然回歸，大家心中的大石頭總算放下。

林保署特別感謝晶富營造現場負責人黃國寶與工作團隊，不畏艱難且專業認真又負責，並曝光了一張現場照，稱挖土機司機們「向大自然致敬」。只見6部怪手整齊一致，向著峽谷山壁舉高手臂，做出鞠躬敬禮的姿勢，吸引近萬人按讚，紛紛直呼「有點可愛」、「真的要感謝老天」、「謝謝台灣英雄」。

林保署也發文致謝所有全力投入搶災的夥伴們，不眠不休執行監測、空拍、機具進場、刷坡、開便道、降挖、引流、研判潰壩時間、疏散撤離等任務，從10/17獲報有燕子口堰塞湖以來至今，每一步都凝聚無數專業與汗水。

▼燕子口堰塞湖經連日降挖壩體、引流潰決。（圖／林保署）

