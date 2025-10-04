　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了

▲▼立法院國民黨團舉辦「花蓮光復災後，漫漫復原路怎麼走？」記者會，立委羅智強、鄭天財、林倩綺主持，並邀請前內政部長李鴻源與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲前內政部長李鴻源建議，政府應成立「災害救難總署」，以統合資源並加強應變能力。（圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

針對媒體報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情時指出「林保署不清楚公文如何發送」，林務署今日澄清，已完整依規定進行通報，並提供即時資訊，整個行政作業流程完全符合法規。

媒體報導指出，中央與地方在災害應變上呈現「雙頭馬車」現象，並引述前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源表示，台灣在向美、日學習救災經驗時，只學到一半重點，未完全掌握核心流程，「林保署也不清楚公文到底該怎麼發」。對此，林務署強調報導與實際情況有出入。

林保署表示，自7月26日馬太鞍溪堰塞湖成形後，中央災害應變中心尚未成立，便依行政院「堰塞湖警戒、監測及撤離演練方案」積極處理，包括啟動航拍勘查、現場監測等措施。8月7日，副署長率員拜會花蓮縣政府，向地方簡報堰塞湖規模、現況及潛在疏散範圍。

在樺加沙颱風尚未影響台灣期間，林保署多次主動通報可能風險與建議撤離範圍，並附上明確疏散區域，而非僅提供模糊提醒。颱風確定影響台灣後，中央災害應變中心成立，林保署立即加入應變中心分組，所有資訊發布與決策皆在中心指揮下執行。

林保署指出，9月21日因應堰塞湖可能溢流及壩體潰損風險，與花蓮縣政府、光復鄉公所召開視訊會議，指揮官要求依指示範圍撤離，並承諾中央資源全力支援。除此之外，林保署在災前多次與農業部、地方政府召開會議討論因應方案，9月19日農業部召開第二次跨部會/地方會議時，也明確告知花蓮縣府可協調國軍支援，請地方盤點需求並及時回報。

林保署最後重申，在整個災害應變期間，透過會議、LINE群組、緊急通報、公文等多種管道，持續提供堰塞湖最新資訊，並與地方及跨部會密切協調運作，確保災害處理流程完整、透明且依法進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了
3.7公噸「黑心豬大腸」流向曝光！　北市1.3公噸待查
快訊／高雄驚傳血案　男子遭剪刀刺慘死
受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的
堰塞湖最新景象曝光　探勘隊走5天抵達了！
鳳小岳「取消宣傳」低調赴花蓮救災！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了

網傳中央高壓水槍「被貼花蓮縣府貼紙」　行政院：錯誤訊息

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

同島一命！替代役備役首度勤務召集　千人跨區助花蓮災後復原

網傳霸佔高壓水槍不讓災民用　花蓮縣府駁斥

高市早苗立場友台　林右昌回憶熱情擁抱：能感受她對台灣滿滿支持

高市早苗當選自民黨魁！　國民黨：盼兩黨數十年友誼持續深化

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

顧及花蓮救災　國民黨主席選舉政見會「8場縮減至北中南3場」

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了

網傳中央高壓水槍「被貼花蓮縣府貼紙」　行政院：錯誤訊息

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

花蓮積淤嚴重！新北消防再出動　8水箱車+18人力馳援災區助重建

同島一命！替代役備役首度勤務召集　千人跨區助花蓮災後復原

網傳霸佔高壓水槍不讓災民用　花蓮縣府駁斥

高市早苗立場友台　林右昌回憶熱情擁抱：能感受她對台灣滿滿支持

高市早苗當選自民黨魁！　國民黨：盼兩黨數十年友誼持續深化

國軍加速光復災後復原　工兵部隊日夜輪班清運大型廢棄物、淤土

顧及花蓮救災　國民黨主席選舉政見會「8場縮減至北中南3場」

石虎悄悄回來了！台中農田果園驚喜現蹤　珍稀畫面捕捉

3.7公噸黑心豬大腸流向曝光　北市寧夏市場陳先生購入1.3公噸待查

李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了

快訊／高雄驚傳血案　男子遭剪刀刺慘死

泰勒絲Gucci性感禮服上身魅力十足　寫歌暗諷冷落Rosé女歌手

饅頭媽3.8萬徵特助「還要顧小孩」挨轟　曝條件原因：不想要自私懶人

盧秀燕莫名的「中科焦慮」——面對雙巨蛋、垃圾山、焚化爐老神在在？

黑心豬大腸流入高雄！高雄市衛生局火速派人稽查

受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

獨／鳳小岳「取消宣傳」低調赴花蓮救災！　心疼災民不敢吃便當：給更需要的人

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

政治熱門新聞

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

鏟子超人合唱〈島嶼天光〉　國民黨嗆「腦袋有洞」：這些人真噁心

吳寶春是投機份子！　前所長揭內幕

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

徐榛蔚遭嗆講廢話！災民原地開睡畫面曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

力挺郝龍斌！　趙少康：吳敦義朱立倫有私心無法讓國民黨重返執政

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

2026議員點將／北市缺額歷屆最多　綠營初選美女記者、名嘴也參戰

多位民眾收到「召集動員令」　竟是花蓮縣府又誤發

即／藍黨主席大辯論取消　羅智強郝龍斌赴花蓮救災

2026議員點將／北市10席缺額　藍松信新人搶破頭

幕後／2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

更多熱門

相關新聞

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

花蓮馬太鞍溪的堰塞湖，在上次潰決後，水位已經下降了118公尺，目前湖水蓄水量只有原來的6.4%，蓄水量湖體無變化，但壩體穩定度仍不足。由於兩側坡面仍不穩定，下游土砂也還沒完全安全，所以仍然維持紅色警戒。

小怪手受困淤泥堆！大怪手「整輛鏟起」救援

小怪手受困淤泥堆！大怪手「整輛鏟起」救援

網傳中央高壓水槍貼縣府貼紙　行政院：錯誤訊息

網傳中央高壓水槍貼縣府貼紙　行政院：錯誤訊息

鏟子超人湧光復破紀錄！當地真實狀況曝

鏟子超人湧光復破紀錄！當地真實狀況曝

關懷25名堰塞湖受災傷者　徐榛蔚赴醫院探視

關懷25名堰塞湖受災傷者　徐榛蔚赴醫院探視

關鍵字：

堰塞湖警報堰塞湖馬太鞍溪李鴻源林保署

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

9家手搖飲中秋優惠一次看

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面