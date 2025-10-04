李鴻源點名1單位「不知公文怎麼發」　林保署回應了

▲前內政部長李鴻源建議，政府應成立「災害救難總署」，以統合資源並加強應變能力。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

針對媒體報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情時指出「林保署不清楚公文如何發送」，林務署今日澄清，已完整依規定進行通報，並提供即時資訊，整個行政作業流程完全符合法規。

媒體報導指出，中央與地方在災害應變上呈現「雙頭馬車」現象，並引述前內政部長、台大土木工程系教授李鴻源表示，台灣在向美、日學習救災經驗時，只學到一半重點，未完全掌握核心流程，「林保署也不清楚公文到底該怎麼發」。對此，林務署強調報導與實際情況有出入。

林保署表示，自7月26日馬太鞍溪堰塞湖成形後，中央災害應變中心尚未成立，便依行政院「堰塞湖警戒、監測及撤離演練方案」積極處理，包括啟動航拍勘查、現場監測等措施。8月7日，副署長率員拜會花蓮縣政府，向地方簡報堰塞湖規模、現況及潛在疏散範圍。

在樺加沙颱風尚未影響台灣期間，林保署多次主動通報可能風險與建議撤離範圍，並附上明確疏散區域，而非僅提供模糊提醒。颱風確定影響台灣後，中央災害應變中心成立，林保署立即加入應變中心分組，所有資訊發布與決策皆在中心指揮下執行。

林保署指出，9月21日因應堰塞湖可能溢流及壩體潰損風險，與花蓮縣政府、光復鄉公所召開視訊會議，指揮官要求依指示範圍撤離，並承諾中央資源全力支援。除此之外，林保署在災前多次與農業部、地方政府召開會議討論因應方案，9月19日農業部召開第二次跨部會/地方會議時，也明確告知花蓮縣府可協調國軍支援，請地方盤點需求並及時回報。

林保署最後重申，在整個災害應變期間，透過會議、LINE群組、緊急通報、公文等多種管道，持續提供堰塞湖最新資訊，並與地方及跨部會密切協調運作，確保災害處理流程完整、透明且依法進行。