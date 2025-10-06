特遣隊「探勘堰塞湖」照片曝光　一片灰白場景驚呆網：好有末日感

　
地方 地方焦點

特遣隊探勘堰塞湖！徒手攀山全身煙塵　灰白場景驚呆網：好有末日感

▲▼馬太鞍溪堰塞湖探勘全程無山徑　2隊伍徒手攀爬忍受粉塵「開路」。（圖／林業及自然保育署花蓮分署）

▲特遣隊抵達馬太鞍溪堰塞湖周邊地區，現場片灰白荒蕪、煙塵瀰漫。（圖／林業及自然保育署花蓮分署／下同）

記者趙蔡州／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖位在花蓮光復鄉山區，地處偏遠且無路可達，加上崩塌嚴重，地勢極為險峻，林業及自然保護署花蓮分署為了解現場狀況，9月30日派遣2支深山特遣隊徒步進入探勘，特遣隊4日成功抵達堰塞湖周邊，並拍下現場山區一片灰白荒蕪、煙塵瀰漫的場景，讓不少網友看了直呼「好有末日感」。

為掌握現地狀況、評估未來治理及施工便道的可行性，林保署花蓮分署9月30日組織2支深山特遣隊，分別自光復林道、萬榮林道入山，展開為期10天和8天的「馬太鞍溪堰塞湖路線踏察特遣任務」，實地確認可通行的可能路徑，做為未來監測、勘查與工程規劃的重要參據，並蒐集堰塞湖區近距離影像資料，以協助後續掌握地形變化與災害潛勢。

▲▼馬太鞍溪堰塞湖探勘全程無山徑　2隊伍徒手攀爬忍受粉塵「開路」。（圖／林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼馬太鞍溪堰塞湖探勘全程無山徑　2隊伍徒手攀爬忍受粉塵「開路」。（圖／林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼馬太鞍溪堰塞湖探勘全程無山徑　2隊伍徒手攀爬忍受粉塵「開路」。（圖／林業及自然保育署花蓮分署）

花蓮分署指出，這次任務不同於一般登山，踏察山域全程無既有山徑，必須依靠繩索垂降、徒手攀爬等方式前進，沿途環境極為艱困，經過多處坍方、崩塌與厚層泥流堆積區，地勢陡峭、土質鬆軟且地面濕滑，部分路段需攀附樹根或繞行坡壁才能通過，稍有不慎即有滑落風險，靠近堰塞湖區附近的地表及植物樹葉更覆蓋厚厚的粉塵、泥砂，呈現灰白荒蕪的景象。

花蓮分署表示，2組特遣隊均採「走路去、走路回」方式進出，以確保往返路況皆能完整評估，行程規劃預計第8至第10天返抵登山口，並於任務結束後整合2條路線之勘查成果，建立完整地形與路況資料。

花蓮分署說，光復林道特遣隊已在4日中午順利抵達堰塞湖區，完成初步勘查後正在返程途中，由於山區通訊不佳，目前尚無法即時回傳所有影像與完整資料，預計待9日返隊後，將立即彙整成果進行後續評估。

花蓮分署也在臉書公布多張特遣隊拍攝的照片，其他網友看了紛紛直呼「辛苦了，請注意自身安全，平安第一」、「為什麼會有這麼多粉塵，畫面真的很末日感」、「滿山的砂石粉塵，是不是代表周圍的山壁很不穩定，辛苦特遣隊了」、「感謝各位英雄守護光復鄉親的安全」。

 
 
10/04 全台詐欺最新數據

針對媒體報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情時指出「林保署不清楚公文如何發送」，林務署今日澄清，已完整依規定進行通報，並提供即時資訊，整個行政作業流程完全符合法規。

