燕子口堰塞湖最新上升水位國家警報　「花蓮英雄」怪手開挖現場曝





▲燕子口堰塞湖隧道持續溢流及壩體發生滲流作用。（圖／林保署花蓮分署）



記者許力方／綜合報導

太魯閣國家公園燕子口堰塞湖情勢受到風神颱風外圍環流影響，水位持續上升。林業及自然保育署花蓮分署今（19）日會同成功大學防災研究中心團隊進行即時監測，因隧道持續溢流及壩體發生滲流作用，下午針對高風險區域發布第4次緊急通報及CBS簡訊警示，提醒民眾勿進入封閉區域。

花蓮分署指出，燕子口堰塞湖目前水位為265.2公尺，距離壩頂尚有4.8公尺安全距離，蓄水量約175萬噸。雖風神颱風外圍環流影響，上游集水區入流量增加，但因湖水由靳珩隧道持續溢流、壩體滲流作用，水位僅小幅上升0.2公尺。

▲燕子口堰塞湖滲流，發第4次國家警報。（圖／NCDR）

實地勘查顯示，堰塞湖潛在影響範圍，包括：秀林鄉富世村民樂與可樂部落低窪區域、立霧溪出海口北側崇德瑩農場及台電東部發電廠員工宿舍。花蓮分署已協同施工團隊於現場進行刷坡與降挖準備，以利後續能在確保安全下展開壩體導流，預防後續降雨造成壩體不穩。

消息曝光後，不少網友留言力挺前線人員，讚嘆「花蓮英雄辛苦了」、「花蓮的英雄安全第一唷！辛苦了」、「那邊落石很可怕」。

▼燕子口堰塞湖怪手施工，進行刷坡與降挖準備。（圖／林保署花蓮分署）

