賣門號給詐團賺3百！嘉義女要賠被害人1397萬　還判拘役50天

▲廖姓女子貪小便宜將門號賣給詐團，法院判她要賠被害人1397萬元。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義廖姓女子申辦新門號後，以300元為代價，提供給詐騙集團聯絡被害人使用，導致2名被害人血汗錢遭詐，其中黃姓被害人因此損失高達1397萬元，憤而報警，警方循線查出廖女涉案，移送法辦。刑事部分，廖被依詐欺罪處拘役50日，可易科罰金5萬元。另黃姓被害人對廖女提出民事訴訟，要廖女將被詐騙的金額還來，嘉義簡易庭審理後，判廖要賠黃全部損害金額共1397萬元。可上訴。

判決指出，廖女於2024年8月10日16時許，在嘉義縣遠傳電信某直營店申辦行動電話SIM卡，並以300元出售給自稱「莊中信」的成年男子。而「莊中信」將門號拿來詐騙使用，冒充金管會銀行王主任，於同年月19號用該門號撥打電話給兩名被害人，聲稱她們銀行帳戶有不明金流快速進出，疑個資外流、涉嫌洗錢，需與警方配合偵辦等話術，詐騙兩人大筆金錢。兩名被害人匯款後察覺有異，報警處理，但錢已經追不回來，其中一名黃女因此損失高達1397萬元，警方循線查出廖女並依法起訴。

刑事部分，嘉義地院認為，廖女提供門號SIM卡給他人詐欺取財，明顯有幫助他人詐欺取財的犯意，為幫助犯，等同助長社會犯罪風氣，更造成2名被被害人受有損害且難以求償，審酌廖女坦承犯行，且將3百元繳回，依廖犯幫助犯詐欺取財罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元。可上訴。

此外，被害人黃女也向廖女提出民事告訴，要廖女把她被騙的1397萬還來。而審理時廖女沒有出庭，也沒有提出書狀作任何陳述。

嘉義簡易庭審理，法官認為廖女雖沒有加入詐欺集團，但提供門號作為詐團的聯絡工具，屬於共同不法侵害被害人的財產權，依民法第185條規定，應對被害人的損害負全部賠償責任，判廖女應賠償黃女1397萬元。可上訴。