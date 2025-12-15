　
地方 地方焦點

無號碼自稱郵局又轉警察　屏東男機警求證里港警成功阻詐

▲陳男到里港警分局九如分駐所求助。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳男到里港警分局九如分駐所求助。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

46歲陳姓男子日前接獲一通未顯示來電號碼的電話，對方自稱「台北郵局」，謊稱有人持其雙證件辦理借貸，並涉及異常金流，甚至表示已通報警方協助調查，隨後要求加入假冒警察的 LINE 帳號，企圖以「監管帳戶」等話術誘導操作。陳男察覺有異，他想起警方反詐宣導，立即求助里港警方，拆穿騙局。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

里港分局九如分駐所所長邵軾傑與警員張育敬、陳俊嘉日前傍晚見一男子神情慌張地走進派出所求助；這名46歲陳姓男子日前接獲一通無顯示號碼、聲稱為「台北郵局」的來電，對方謊稱有人持其雙證件欲辦理借貸，並指稱已有不明人士以陳男名義開設帳戶且涉及異常金流，已「協助通報警方」。詐騙成員進一步要求陳男提供手機號碼，並加入自稱「台北警察」的LINE帳號，接著以「監管帳戶」、「協助調查」等話術施壓，企圖誘導陳男依指示操作。

陳男在催促下，心生疑慮，憶及警方反詐宣導內容，遂即刻前往九如分駐所求助。警方了解後，當場判斷此類情節為典型「假冒機關、假檢警」詐騙，並協助比對相似案例，做法如出一轍。陳男確認險遭詐騙後深感慶幸，在警方即時介入下成功守住財產，未造成任何損失。

里港警分局長邱逸樵特別提醒，近期詐騙手法不斷翻新，但常以「帳戶異常」、「涉入刑案」、「需要監管」等語句混淆民眾，使其在慌亂中失去判斷。並強調「真正的警方不會要求民眾提供存摺、提款卡、帳戶密碼，也不會要求監管帳戶，更不會透過電話或視訊製作筆錄。接到任何涉及金流與帳戶的指示，十之八九是詐騙。」遇到可疑來電或訊息時，務必保持冷靜並主動查證，可撥打 165反詐騙專線或110 諮詢，避免遭詐騙集團利用，守護自身財產安全。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

