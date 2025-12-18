兒子當兵「家長晚上拉到群組」　內容傻眼！全場吵翻：都幾歲了

▲孩子入伍出現「家長群組」，引發網友看傻。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



網搜小組／劉維榛報導

真的沒聽錯！一名家長驚曝，現在入伍當兵竟設「家長群組」，讓他哭笑不得直呼「我兒子幼兒園都沒進，當兵還要？」網友分成兩派，有人批「都幾歲了還要爸媽照顧」、「把兵搞成媽寶」；也有人認為，「就怕發生霸凌或有被長官刁難，這也是保護他們的一個管道」。

一名網友在Threads表示，他最近才知道，現在入伍當兵還會特別開「家長群組」，讓他聽了哭笑不得，「我兒子幼兒園家長群組我都沒進去了，當兵家長群組？」

底下網友紛紛驚呼，「那進群要被強制改名稱：XX爸爸或XX媽媽嗎」、「沒記錯的話，仲丘案之後就有了。因為我媽在群組裡」、「第一次聽到這種東西，都幾歲了還家長群組」、「真的有，而且也有女友群組，因為我有加入...裡面就是各種關懷男友，很怕男友在裡面吃不飽穿不暖」、「當兵不就是丟進去自生自滅，到懇親會才會見到嗎」、「把兵都搞成媽寶，這樣的部隊能打仗才有鬼。以前說當兵男孩變男人，現在當完兵，媽寶還是媽寶」。

有網友真實分享，「兒子昨天才去當兵，晚上我就進入家長群組了，裡面是告知家長重要事項、長官聯絡資訊而已，其他家長在那邊麻煩長官幫忙照顧小孩子一下的，我看了就好笑，孩子當兵就是要父母學習著放手，我都選擇已讀不回的，才不會把孩子寵成巨嬰」、「裡面會有一個長官（輔導長），常常看到的問題是『為什麼我兒子沒有打電話回家？』收假當天還有家長問，可以帶奶茶包進營區嗎」。

但也有人坦言，「現在比較重視生命！平安退伍才是王道」、「如果孩子真的在軍中發生霸凌或有被長官刁難，這也是保護他們的一個管道」、「蠻訝異的！但能理解，畢竟家長們都擔心軍中再出現類似洪仲丘事件」。