社會 社會焦點 保障人權

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

▲▼台中警四分局長市場送200碗暖心湯圓，不忘宣導反詐騙。（圖／警方提供，下同）

▲台中警四分局長蔡慶星（右1）送暖心湯圓，不忘宣導反詐騙。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今天（21日）是冬至，家家戶戶都團聚吃湯圓，象徵團圓，台中市警察局第四分局分局長蔡慶星等人前往熱鬧的南屯市場，準備200份熱騰騰的鹹湯圓，現場舉辦「暖心吃湯圓、填問卷防詐騙」宣導活動，除了和民眾歡慶冬至，也提升防詐與交通安全意識。

活動一開始，蔡慶星手持麥克風，以國、台語「雙聲道」輪番上陣，站在市場內熱情開講反詐騙與交通安全觀念，語氣親切、內容生活化，不少採買民眾原本只是好奇駐足，卻越聽越投入。

▲▼台中警四分局長市場送200碗暖心湯圓，不忘宣導反詐騙。（圖／警方提供，下同）

一名婦人聽得津津有味，忍不住向旁人稱讚「這個阿北講得真清楚、真有道理！」直到志工提醒，她才驚訝發現，原來眼前這位「市場阿北」竟是分局長，當場笑說「沒想到分局長這麼local，跟我們市場的人一樣啦！」引來現場一陣笑聲，氣氛熱絡又溫馨。

第四分局統計，114年1至11月詐欺案類中，「假投資詐騙」有279件，佔總案件數18.59%，雖位居第2，但財損金額卻是最高，受害年齡層橫跨20至79歲，職業以家管、退休人員及企業主管等族群為主。

▲▼台中警四分局長市場送200碗暖心湯圓，不忘宣導反詐騙。（圖／警方提供，下同）

警方因此鎖定市場主要消費族群，結合冬至節氣，設計「冬至湯圓五包心，識詐觀念暖你心」順口溜，包括「不明連結不亂點」、「可疑就打165」、「不加投資陌生群」、「網購低價要查清」、「交友談錢是陷阱」，讓民眾一邊吃湯圓、一邊把防詐觀念記在心裡，直呼有吃又有學，真划算。

▲▼台中警四分局長市場送200碗暖心湯圓，不忘宣導反詐騙。（圖／警方提供，下同）

12/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

吃整盒湯圓血糖狂飆　專家：像吞20顆方糖

恐怖口慾！冬至吃湯圓是傳統習俗，台中一名55歲糖尿病友王先生，平常愛吃甜食，上週突然出現嘴乾、疲勞、視力模糊症狀，嚇得求助醫師，抽血檢查發現飯後血糖竟飆破了正常值3倍，細查才知道，原來是患者一口氣吃了一整盒包餡芝麻跟花生湯圓，最後還喝了一碗紅豆湯，相當於吃了20顆方糖，導致血糖急速升高。

湯圓4顆熱量＝1碗白飯　營養師點名4種人冬至別亂進補

21日冬至到！命理師示警4生肖健康要當心

冬至陰陽轉換　命理師曝6大祕法

超商超市聯名湯圓開賣　美樂蒂×Kuromi限定包裝

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

