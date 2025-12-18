　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷酸韓國瑜小心眼、搞針對　偷把半夜進委員會監視器畫面給藍營

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委黃捷16日在節目談到韓國瑜，她透露，自己覺得韓國瑜滿小心眼的，有次在立法院交鋒，民進黨的防守方式就是先去委員會佔下來，所以自己半夜4點就先進到了委員會，結果韓國瑜偷偷的把立法院監視器弄下來，給國民黨團開記者會，很明顯是針對她而來，以前沒有一個院長是可以擅用職權，把走廊上的監視器拿出去的，從這件事後，就發現這個人小動作很多，可以踩她一腳的時候都不會放過。

黃捷於節目《宵夜鏡來講》談到韓國瑜，她表示，自己到立法院完全沒有跟韓國瑜聊天，只有幾次韓國瑜很顯然是針對她，自己覺得滿小心眼的，自己不知道韓國瑜有沒有記仇記到立法院。

黃捷說，在立法院他們狹路相逢，有次在立法院交鋒，內政委員會要進行選罷法修正，國民黨想變成鳥籠罷免，把門檻調很高，民進黨的防守方式就是先去內政委員會佔下來，所以自己4點就先進到了委員會。

黃捷指出，後來自己半夜4點先進委員會這個畫面，被韓國瑜拿去給國民黨團開記者會，大家要知道立法院的監視器畫面是不可以隨便提供的，通常立法院長也不可能在沒有經過這個委員的同意情況下，把肖像、監視器畫面提供給媒體、大眾。

黃捷表示，但是韓國瑜就偷偷的去把立法院監視器弄下來，給國民黨團去開記者會，很明顯是針對她而來，自己問過立法院人員、柯建銘總召，以前都沒有這樣過，沒有一個院長是可以擅用職權，把走廊上的監視器拿出去的。

▼黃捷開鎖畫面。（圖／國民黨提供）

▲▼黃捷開鎖畫面。（圖／國民黨提供）

黃捷直言，從這件事後，自己就發現這個人小動作很多，後面還有陸陸續續互動，類似這樣的小動作滿多的，有次在質詢台上希望主席可以時間暫停，因為認為有程序沒有處理的，但是韓國瑜也沒有處理，硬是把她的時間流失了，後續這個畫面也被拿去瘋傳，批評她不尊重主席。

黃捷強調，韓國瑜在立法院好像對她不管是防備，或者是可以踩她一腳的時候都不會放過，很可能一開始的白眼，讓彼此的樑子結下了，自己認為過去就過去了，現在韓國瑜當院長，自己都滿尊重的，但韓國瑜滿不尊重立法院的。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雙城論壇見宋濤？　蔣萬安：做最後行程確認

雙城論壇見宋濤？　蔣萬安：做最後行程確認

台北上海雙城論壇將在12月27日、28日登場，台北市長蔣萬安日前透露，今（2025）年雙城論壇將聚焦科技創新、水治理與職業培訓等議題，並持續推動上次論壇提及的「小貓熊物種交換」合作。今（18日）被問到是否會與中國國台辦主任宋濤首次見面？蔣萬安並未鬆口，僅稱現在仍在做最後的行程確認。

蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

蔣萬安宣傳北市聯名史努比　笑與大寶先討論

法院認證藍委造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

法院認證藍委造勢找500元走路工　綠議員爆料屬實獲不起訴

籲藍白在憲法體制裡好好談　卓榮泰：總會談出國家該走的正常道路

籲藍白在憲法體制裡好好談　卓榮泰：總會談出國家該走的正常道路

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

遭網友酸稱普發1萬是中共陰謀　沈伯洋嗆造謠：我根本沒有這樣說

關鍵字：

黃捷韓國瑜國民黨民進黨立法院

讀者迴響

