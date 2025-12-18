高鐵「高速傳愛計畫」元旦啟動　16年來募2億助4萬孩童

▲高鐵宣布啟動「高速傳愛 助學計畫」，藝人曾寶儀擔任公益大使。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵「高速傳愛助學計畫」明年元旦再次啟動，旅客無論在高鐵站內或搭乘列車途中，都能透過捐款幫助弱勢及偏鄉孩童。根據統計，高鐵過去16年來已募款超過1.91億元，幫助超過4.1萬名孩童。

台灣高鐵董事長史哲與喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍今（18）日共同宣布啟動2026「高速傳愛助學計畫」，由藝人曾寶儀擔任公益大使，邀高鐵旅客及社會大眾於明年1月1日至3月2日期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款，以行動陪伴憨兒「共融學習、讓愛升級」。

高鐵董事長史哲表示，高鐵公司相信教育可以改變人生，高鐵自2010年起迄今連續17年推動「高速傳愛助學計畫」，協助特殊教育的孩子獲得更好教育，幫助孩童在學習中進一步找出自己的節奏，朝光明的方向前進。

史哲說，透過高速傳愛計畫發揮雙倍力量，進一步將喜憨兒製作的烘焙點心「送愛偏鄉」，分享給更多需要支持和幫助的孩子與家庭，讓愛循環、無限延伸，憨兒可成為可以幫助別人的小大人，也透過基金會專業的教育機構，達到台灣城鄉均衡教育，更讓愛心跟著高鐵列車全台流動。

▲高鐵董事長史哲(中)、喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍(左)、藝人曾寶儀(右)出席高速傳愛活動。（圖／記者李姿慧攝）

史哲指出，高鐵去年日均量21.4萬人次，今年日均量22.4萬人次，今年10月日均量更達到23.7萬人次新高，12月更是一票難求，雖然一票難求，但期盼更多旅客在高鐵列車上將前方捐款信封袋拿出來或拿出手機送愛，高鐵過去16年已募款近2億元幫助4.1萬名孩子，高鐵帶來的不僅是速度，更重要的是溫度。

公益大使曾寶儀則表示，「高速傳愛助學計畫」是一個美好的計畫，擔任公益大使感到榮幸，她也是高鐵長期支持者，喜憨兒基金會是公益基金會的領頭羊，兩大團體的結合可以讓做一個善事、捐一筆錢幫助兩個團體，呼籲旅客搭高鐵可以分享愛給素未謀面的陌生人。

▲藝人曾寶儀擔任高速傳愛活動公益大使。（圖／記者李姿慧攝）

喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍則表示，基金會成立30年來，陪伴全台超過9000位憨兒與家庭，此次與台灣高鐵共同啟動「高速傳愛 助學計畫」，對基金會來說意義深遠，這次的核心就是「共融學習，讓愛升級」，希望各界共襄盛舉，將「高速」化成「愛的動能」，陪伴憨兒迎向更光明美好的未來。

高鐵公司表示，為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，活動期間凡每月定期捐款500元且滿12個月，或單筆捐款6000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」乙個，與您一同為愛撐傘。