生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

▲▼ 。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局）

▲胡采蘋建議大家下載「110視訊報案」App。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。如果碰到隨機攻擊事件，且擔心出聲就會盯上，財經網美胡采蘋建議大家可以下載「110視訊報案」App，它可以「視訊無聲報案、視訊報案、語音報案」。

胡采蘋推薦下載「110視訊報案」App

財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，以防萬一，建議大家平常就可以先下載好「110視訊報案」App，並且填好自己和緊急聯絡人的資料，同時允許App開啟各項功能，該App可以視訊或語音報案，警方也可以透過手機定位抵達現場。

▲▼ 。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局）

「110視訊報案」快狠準　還可以無聲報案

台北市政府警察局先前也有分享過該App，指出「110視訊報案」的優點就是快狠準，點開即可一鍵報案，報案會同步錄音、錄影，並且回傳給受理人員，最重要的是，App還會精準定位。

警察局也補充，App除了可以視訊報案時，也可以無聲報案，「當在危急情況無法發出聲音時，能夠以簡訊報案範例或是打字與受理人員對談，受理人員便可立即派遣線上巡邏警力前往，即時保護民眾的人身安全」。警察局也提醒，使用簡訊報案之前，必須先把手機設定為靜音。

▲▼ 。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局）

另外，若是使用無聲報案，在按下「視訊撥出」之後，請按下「對談」按鈕，並且點選左下角的「T」按鈕，選擇報案常用片語或者自行輸入報案內容，這樣就可以和受理員警進行文字對談。

美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年
悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴
「鄭捷、張文都是我的人」　高雄男放話炸小港機場慘了
DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」
發文「下一個張文」列39處恐攻點　32歲男被逮：寫好玩的

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

冬至後「五大強運生肖」　走出低潮、好運全面啟動

美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年

周三冷氣團報到再探11度　耶誕節全台濕冷「高山有望降雪」

別再猜了！解析曖昧男心理：會把妳放進「日常行程」才是真的想認真走下去的人

高公局鼓勵大貨車駕駛使用休息室　明年起送提神飲料優惠券

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」：對他們有仇視

