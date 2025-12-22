遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

▲胡采蘋建議大家下載「110視訊報案」App。（圖／翻攝自台北市政府警察局內湖分局，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。如果碰到隨機攻擊事件，且擔心出聲就會盯上，財經網美胡采蘋建議大家可以下載「110視訊報案」App，它可以「視訊無聲報案、視訊報案、語音報案」。

胡采蘋推薦下載「110視訊報案」App

財經網美胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，以防萬一，建議大家平常就可以先下載好「110視訊報案」App，並且填好自己和緊急聯絡人的資料，同時允許App開啟各項功能，該App可以視訊或語音報案，警方也可以透過手機定位抵達現場。

「110視訊報案」快狠準 還可以無聲報案

台北市政府警察局先前也有分享過該App，指出「110視訊報案」的優點就是快狠準，點開即可一鍵報案，報案會同步錄音、錄影，並且回傳給受理人員，最重要的是，App還會精準定位。

警察局也補充，App除了可以視訊報案時，也可以無聲報案，「當在危急情況無法發出聲音時，能夠以簡訊報案範例或是打字與受理人員對談，受理人員便可立即派遣線上巡邏警力前往，即時保護民眾的人身安全」。警察局也提醒，使用簡訊報案之前，必須先把手機設定為靜音。

另外，若是使用無聲報案，在按下「視訊撥出」之後，請按下「對談」按鈕，並且點選左下角的「T」按鈕，選擇報案常用片語或者自行輸入報案內容，這樣就可以和受理員警進行文字對談。