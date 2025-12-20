　
地方 地方焦點

太平洋溫泉季倒數！今晚韓團壓軸登場　鏟子超人泡湯券暖心送

記者王兆麟 ／花蓮報導

2025花蓮太平洋溫泉季自11月22日起跑，活動進入倒數壓軸，花蓮縣政府將於20日推出結合音樂、市集、騎旅與泡湯回饋的系列活動，邀請民眾白天騎進縱谷、夜晚走進溫泉，用一整天的慢旅節奏感受花蓮冬日魅力。
   
花蓮縣長徐榛蔚表示，今年的溫泉季自開始以來，不但每周六都有音樂市集，更有「食・泉旅料理實驗室」、「星空花湯宿」等特色活動；本周六上午接力登場的「兩泉騎美」活動，精選193線「花蓮單車必騎路線」，串聯歐亞板塊與菲律賓板塊交界段落，帶領旅客以最貼近土地的方式騎行縱谷風景，在遼闊山景與大地紋理中，體驗結合運動、自然與溫泉文化的慢旅騎乘，期盼讓民眾用不同視角認識花蓮，感受溫泉不只是泡湯，更是一種生活方式。

▲▼溫泉季進入倒數計時，本週六晚間市集音樂會邀請藝人及團體現場演出同樂。

觀光處長余明勲表示，溫泉季活動最後一周的「花湯市集音樂會」，將於12月20日晚間6點在瑞穗天合國際觀光酒店廣場熱鬧登場，邀請療癒系金曲歌后高慧君、實力派樂團暮光演出，現場更將特別安排近期在台灣引發高度討論的韓國人氣團體 OUBA MUSIC 首度參與太平洋溫泉季，以充滿感染力的舞台魅力，為花蓮冬夜帶來最國際化、最熱鬧的壓軸演出。

市集活動更安排有獎徵答，送出超人氣小石花抱枕、水瓶、牙刷旅行組等限量好禮，陪伴民眾在音樂與溫泉氛圍中度過暖心夜晚。

觀光處長余明勲強調，花蓮縣政府感謝全國鏟子超人所推出的「鏟子超人泡湯券」，邀請全國民眾只要能出示任何可證明參與光復水災復原重建的照片或相關佐證，即可於12月20日晚間6點起在瑞穗天合國際觀光酒店的「花湯市集音樂會」服務台，或是至12月21日止每天下午5點到晚上10點在瑞穗溫泉公園的活動服務台兌換瑞穗、安通溫泉聯合泡湯券，讓默默付出的「英雄、美人與超人」都能獲得一份溫暖回饋。

瑞穗溫泉公園泡腳池與燈飾裝置亦持續於每日17:00至22:00免費開放至12月21日（日）為止，誠摯邀請民眾把握溫泉季最後週末，白天騎旅、夜晚聽歌、泡湯暖身，一起在花蓮為今年畫下最溫暖的句點。

溫泉季活動交通接駁與旅遊導引資訊包括
• 週六日限定溫泉接駁車：串連瑞穗、安通主要景點與旅宿。
• 活動官網 × 花蓮旅遊小助理：提供即時資訊、路線建議。

▲各類市集攤位。

更多活動資訊請見：「2025 花蓮太平洋溫泉季」活動官網： https://hotspring.hl.gov.tw；「花蓮溫泉專車」與「週末免費接駁車」資訊請見花蓮觀光資訊網（ttps://reurl.cc/6b06A5），或電洽接駁車（03）8461899／溫泉專車（03）8533231或0966-519871
「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服：https://hualien.travel/ai-service
 

