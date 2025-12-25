隨機殺人案釀4死11傷　翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

▲張父、張母下跪道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮今（25）日談及北捷的隨機殺人案，他說，這起事件讓多個家庭破碎，社會也受到很大的驚嚇，不過，他在悲劇中看見了台灣的3個正直，包含余家昶、張文的父母、余媽媽。

翁達瑞看見的第一個正直

翁達瑞在臉書上，以「悲劇中看到的台灣正直」為標題發文表示，日前發生的隨機殺人案中，有3位路人喪命，其中一個受害者，就是余家昶，他當時大可以走避、獨善其身，但卻選擇英勇的站出來，阻止更大的悲劇發生，因此在這次事件中，余家昶是他看見的第一個正直。

翁達瑞看見的第二個正直

接著翁達瑞指出，悲劇發生之後，輿論的矛頭指向了凶手的父母。兩人在事發後，並沒有逃避，且由爸爸代表道歉，最後更是鞠躬、下跪，承諾會配合調查，這是他看見的第二個正直。

翁達瑞看見的第三個正直

翁達瑞接續說道，余媽媽失去了正直的兒子後，沒有怨恨凶手，反而是替凶手的父母求情，請大家不要苛責他們，這該有多偉大？因此，余媽媽是他在這次事件中，看見的第三個正直。

翁達瑞坦言，他不知道張文的成年生活出了什麼問題，讓他以殘暴的方式傷害無辜的路人，但他相信這起悲劇絕對有家庭外的問題。最後，他說他感佩余家昶的勇敢、張文父母的負責、余媽媽的寬容，雖然大家仍陷於驚慌和哀傷，但他從這三人身上，看見台灣的正直。