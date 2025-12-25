　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品

▲張文,煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

▲張文經常瀏覽成人網站，甚至在網路購物買下飛機杯使用。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園一名27歲張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方查出張文在13日有預定「前進基地」千慧旅館，專案小組成員也發現，張文的平板電腦除了有犯案計畫，還搜尋鄭捷相關的文章，另外還發現張文最愛上特定的成人網站，在購買犯案工具時，還夾帶購買這款情趣小物加上潤滑液。

張文，27歲，2025年1月北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

專案小組也檢視張文的平板電腦，發現裡面張文重度閱覽鄭捷的相關新聞以及文章，還有其餘的新聞之外，還發現張文其實愛好看日本動漫，還有玩「角色扮演」的《地平線行者 Horizon Walker》手遊、也曾經瀏覽過一部內容豐富的同人作品《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》。

據了解，張文除了是動漫宅男，平常足不出戶的他，也經常瀏覽固定的成人網站紓壓，甚至在網路商城購買犯案工具之外，另外專安小組成員還發現，張文也有購買情趣小物「飛機杯」以及潤滑液使用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了　8友人同框
張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品
王ADEN要學！「6大咖藝人」也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚
最好的耶誕禮物！　孫燕姿官宣了「確定台北開唱」
不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　研究：幾乎無副作用
綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

幫友還債「殺價砍一半」義氣哥淪肉票　電擊凌虐4小時險被活埋

張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品

彰化通天宮廟埕被噴漆不雅英文字　網驚：不怕神明降罪嗎？

酒駕要入監　兒求延期「存6萬讓母親有錢吃飯」被打臉

男女躺床上成焦屍疑縱火殉情　「首飾現金全給兒」還多付房租

變態憲兵虐貓「勒脖摔牆慘死」還拍片給班長看　退伍被逮下場曝

防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人　嘴秋男收押理由曝光

女駕駛酒測酸警「你真的好醜」　下場被判刑3個月

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

地震畫面 翻攝自爆料網

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

幫友還債「殺價砍一半」義氣哥淪肉票　電擊凌虐4小時險被活埋

張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品

彰化通天宮廟埕被噴漆不雅英文字　網驚：不怕神明降罪嗎？

酒駕要入監　兒求延期「存6萬讓母親有錢吃飯」被打臉

男女躺床上成焦屍疑縱火殉情　「首飾現金全給兒」還多付房租

變態憲兵虐貓「勒脖摔牆慘死」還拍片給班長看　退伍被逮下場曝

防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人　嘴秋男收押理由曝光

女駕駛酒測酸警「你真的好醜」　下場被判刑3個月

柯志恩獲徵召首站「從勝利出發」　誓言：明年此刻入主高市府

「風寒、風熱」差很大！中醫曝「2種感冒類型」症狀一次看

蔡尚樺主持尾牙「胸下透視」太辣！低胸裝包不住上圍 待遇超頂級

范姜彥豐聖誕節曬大合照！高舉V手勢笑了…胡釋安席維倫8友人同框

瑞芳驚傳砍人！男「左上腹噴血」送醫　嫌遭逮辯：他自己跌倒刺傷

苗可麗談照顧失智父心路歷程「每天都在拉扯」：現在換我照顧他

聖誕老人飛越台灣上空！國防部也玩監控哏　軍方背後有2意涵

藍白推兒童「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

買房送裝潢！　設計師曝「建商省錢密碼」：2點要留意

喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「紅玉髓」承載無限祝福

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

社會熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

知情人士：張文相當捍衛自身權益

23歲女清潔員告別式！高齡嬤不知愛孫身故

未成年女學生在京站地下街廁所遭性侵！

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

張文「犯罪側寫」曝光　作案前1行為顯孤狼心理

張文「27歲卻自我邊緣」成孤狼　知情人士曝內幕

更多熱門

相關新聞

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友熱議

台北捷運北車、中山站19日發生隨機砍人事件，造成無辜民眾3人不幸身亡，27歲凶嫌張文也墜樓身亡。事件引發輿論熱議，張文的父母23日出面向社會大眾下跪道歉，再度掀起討論，相關報導也傳到其他國家，各國網友反應曝光。

批台灣無法死刑　鄭：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

批台灣無法死刑　鄭：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

關鍵字：

張文平板電腦成人網情趣小物

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

野生李多慧「排隊買丹丹」！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面