張文平板解密！常上成人網站紓壓　採購犯罪工具順便買情趣用品

▲張文經常瀏覽成人網站，甚至在網路購物買下飛機杯使用。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園一名27歲張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方查出張文在13日有預定「前進基地」千慧旅館，專案小組成員也發現，張文的平板電腦除了有犯案計畫，還搜尋鄭捷相關的文章，另外還發現張文最愛上特定的成人網站，在購買犯案工具時，還夾帶購買這款情趣小物加上潤滑液。

張文，27歲，2025年1月北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、南西誠品等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。

專案小組也檢視張文的平板電腦，發現裡面張文重度閱覽鄭捷的相關新聞以及文章，還有其餘的新聞之外，還發現張文其實愛好看日本動漫，還有玩「角色扮演」的《地平線行者 Horizon Walker》手遊、也曾經瀏覽過一部內容豐富的同人作品《無職轉生·到了異世界就拿出真本事》。

據了解，張文除了是動漫宅男，平常足不出戶的他，也經常瀏覽固定的成人網站紓壓，甚至在網路商城購買犯案工具之外，另外專安小組成員還發現，張文也有購買情趣小物「飛機杯」以及潤滑液使用。