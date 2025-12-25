564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚

▲張文哥哥寫給余家昶、余媽媽的卡片 。（圖／網友howardchen7911授權）

日前北捷隨機殺人案中，嫌犯張文犯後墜樓身亡。事件發生後，張文的哥哥低調現身案發現場獻花，並留下長達564字的親筆信，信中未提弟弟姓名，署名僅寫下「張嫌兄長」，字裡行間流露沉重無奈，也向英雄余家昶與其母親表達最深感謝。信件曝光後引發網友熱議，不少人直言，「看到署名那一刻，真的忍不住掉眼淚。」

據了解，案發後張文疑似畏罪輕生，警方為釐清犯案動機，曾約談其親友。張文哥哥當時透露，自己長年在高雄工作，已經約5年未與弟弟聯絡，也不清楚對方的居住地與生活狀況。案發至今，他始終保持低調，直到近日才悄悄前往事發地獻花致意。

564字手寫信 張文哥哥低調致意

這封564字的手寫信中，張文哥哥提到，「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌……」疑似吐露弟弟生前可能承受的壓力與不幸，卻沒有為任何行為辯解。他也坦言，明白自己的話可能被視為作秀或乞求原諒，但仍選擇寫下心中所想。

信中最引發關注的，是他對英雄余家昶與余媽媽的致謝。他寫道，看到余媽媽在承受巨大傷痛下，仍願意對加害者家屬展現大愛與包容，讓他深受觸動，才下定決心北上獻花，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良。」

最後，他刻意不署弟弟名字，只以「張嫌兄長」落款，全文隻字未提「張文」二字。信件被PO上網後，網友紛紛留言，「他寫的甚至是張嫌不是張文」、「字裡行間都充滿哀傷」、「看到最後署名那四個字，眼淚真的憋不住了」，也有人感嘆，「看起來家人都很正常，卻還是走到這一步，真的讓人心痛。」

張文哥哥卡片內容如下：

To 英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麽多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？但……家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需要面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已。

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句話交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by 張嫌兄長