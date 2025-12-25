　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚

▲▼ 張文哥哥卡片 。（圖／翻攝自threads／howardchen7911）

▲張文哥哥寫給余家昶、余媽媽的卡片 。（圖／網友howardchen7911授權）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前北捷隨機殺人案中，嫌犯張文犯後墜樓身亡。事件發生後，張文的哥哥低調現身案發現場獻花，並留下長達564字的親筆信，信中未提弟弟姓名，署名僅寫下「張嫌兄長」，字裡行間流露沉重無奈，也向英雄余家昶與其母親表達最深感謝。信件曝光後引發網友熱議，不少人直言，「看到署名那一刻，真的忍不住掉眼淚。」

據了解，案發後張文疑似畏罪輕生，警方為釐清犯案動機，曾約談其親友。張文哥哥當時透露，自己長年在高雄工作，已經約5年未與弟弟聯絡，也不清楚對方的居住地與生活狀況。案發至今，他始終保持低調，直到近日才悄悄前往事發地獻花致意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

564字手寫信　張文哥哥低調致意

這封564字的手寫信中，張文哥哥提到，「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌……」疑似吐露弟弟生前可能承受的壓力與不幸，卻沒有為任何行為辯解。他也坦言，明白自己的話可能被視為作秀或乞求原諒，但仍選擇寫下心中所想。

信中最引發關注的，是他對英雄余家昶與余媽媽的致謝。他寫道，看到余媽媽在承受巨大傷痛下，仍願意對加害者家屬展現大愛與包容，讓他深受觸動，才下定決心北上獻花，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良。」

最後，他刻意不署弟弟名字，只以「張嫌兄長」落款，全文隻字未提「張文」二字。信件被PO上網後，網友紛紛留言，「他寫的甚至是張嫌不是張文」、「字裡行間都充滿哀傷」、「看到最後署名那四個字，眼淚真的憋不住了」，也有人感嘆，「看起來家人都很正常，卻還是走到這一步，真的讓人心痛。」

張文哥哥卡片內容如下：

To 英雄余家昶、余媽媽：

或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。

這麽多天以來，我幾乎天天都在關注社會輿論，思考大家對於這件事情的看法，有些人選擇站在加害者父母同罪的立場，有些人站在小孩已成年父母也無能為力的立場，不管是哪種立場我都會給予尊重，畢竟身為受害者的一方理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生，受害者的身心靈受損又該找誰來寄託？但……家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需要面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已。

我知道我的這些言語在社會大眾眼裡只會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句話交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。

by 張嫌兄長

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市低溫特報！　今晚明晨急凍跌破10度
「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人！　男收押理由曝光
金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼
564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚
23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故
救少子女化！藍白共推「台灣未來帳戶」　一設立12歲以下童就有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

藍議員突被封鎖！詹江村酸民進黨：可控制小紅書，無法控制臉書？

台中女突變壯！手臂冒「壯觀二頭肌」　竟是巨型脂肪瘤

快訊／10:44台東規模4地震　「南部有感」最大震度3級

入夜低溫探12度　今明天3地防較大雨勢

564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚

台中人快看！運動中心門口「哈菸」將開罰　最高恐噴1萬

彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

郵局員工春節8千職福金創新高　台鐵明年多放「生日假」

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

藍議員突被封鎖！詹江村酸民進黨：可控制小紅書，無法控制臉書？

台中女突變壯！手臂冒「壯觀二頭肌」　竟是巨型脂肪瘤

快訊／10:44台東規模4地震　「南部有感」最大震度3級

入夜低溫探12度　今明天3地防較大雨勢

564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚

台中人快看！運動中心門口「哈菸」將開罰　最高恐噴1萬

彭啓明帶領環境部變「AI咖」　抓污染元凶、監測空品

郵局員工春節8千職福金創新高　台鐵明年多放「生日假」

變態憲兵虐貓「勒脖摔牆慘死」還拍片給班長看　退伍被逮下場曝

王ADEN要學！6大咖藝人也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚：教科書模板

年均報酬率6％計算　「兒童帳戶」讓18歲最低能拿33.9萬　

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

抽到會偷笑！UNIQLO、小CK　10款神級交換禮物清單最低300元買到

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

冬天「勃起反應慢」　泌尿醫曝警訊

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃餐具全掃落

北台灣今晚急凍「最冷時刻」曝　第2波冷氣團籠罩

自強號集電弓扯落電線　台鐵中斷近3小時

更多熱門

相關新聞

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

張文哥哥赴北車悼念　寫卡片給余母

27歲男子張文19日在北車、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，事件發生後，不少民眾自發前往相關地點獻花悼念。有民眾發現，張文的哥哥也在北車M7處獻花悼念捨命攔阻張文的余家昶，並寫卡片給余家昶、余媽媽，並說可能會被認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，但余媽媽大愛與包容，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

北市男發文「跨年開車撞人」免押媽帶回　過17.5hrs檢偵結起訴

北市男發文「跨年開車撞人」免押媽帶回　過17.5hrs檢偵結起訴

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺司法官」遭聲押

高雄保全臉書點名要殺人　還嗆「宰殺司法官」遭聲押

關鍵字：

北捷張文親筆信余家昶隨機殺人獻花

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

金莎被小19歲男友求婚！

土耳其出現近7百個天坑！

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面