政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批台灣無法死刑讓治安混亂　鄭麗文：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

▲▼國民黨主席鄭麗文出席「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

嫌犯張文於12月19日犯下震驚社會的隨機砍人事件，造成4死11傷，包含張文本人最後墜樓身亡，事件發生至今已7天，社會各界的悲痛與震撼仍未平息。前總統蔡英文也於昨日平安夜發聲，表達哀悼之意，也期許台灣能繼續溫柔前進。國民黨主席鄭麗文今（25日）指出，台灣無法執行死刑，導致目前治安混亂，一切都是賴清德的政治算計，但主要也是因為蔡英文一直跟賴互別苗頭，因此蔡英文才是賴清德最害怕的人，蔡英文讓賴清德「如鯁在喉、芒刺在背」。

鄭麗文表示，民進黨內部互相較勁、爭權奪利，正是總統賴清德政治安全感不足的根源，賴清德對黨內競爭感到忌憚與壓力，而真正讓賴感到威脅的並非她或黃國昌，而是蔡英文，蔡英文一直讓賴清德如梗在喉、盲刺在背。

談到憲法法庭的宣判導致實質廢死，鄭麗文則說，憲法法庭長期被扭曲，淪為執政黨政策的執行工具，公然違背憲法法理，導致政策偏差與社會民怨。她批評，賴清德不尊重民主國會多數，也未提名忠於憲法法理、超越黨派的官員，而是將憲法法庭矮化為個人意志與政治利益的工具，違反憲法規定。

鄭麗文認為，近期部分大法官粗暴違反開庭原則，更凸顯憲法法庭應有價值遭破壞，產生嚴重社會問題，她認為這不是單純的政治鬥爭，而是違憲亂政的結果，也呼籲蔡英文應重視憲政原則，避免憲法被個人政治算計操弄。

最後，鄭麗文喊話民進黨停止內耗，這種內部爭鬥使無辜的台灣民眾承受苦果，也耽誤國家發展，破壞憲政運作，期望賴清德能展現政治智慧，維護台灣整體利益與憲政秩序。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國民黨鄭麗文張文捷運台北市隨機傷人

