北捷砍人凶嫌父母下跪道歉　國外網友心碎：不是你們的錯

北捷攻擊事件主嫌張文的父母23日在殯議館公開下跪向社會大眾道歉。（鏡報林煒凱）

▲北捷攻擊事件主嫌張文的父母，23日在殯議館公開下跪向社會大眾道歉。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台北捷運北車、中山站19日發生隨機砍人事件，造成3名民眾不幸身亡，27歲凶嫌張文也墜樓身亡。事件引發輿論熱議，張文的父母23日出面向社會大眾下跪道歉，再度掀起討論，相關報導傳到其他國家，各國網友反應曝光。

張文無差別攻擊引發社會恐慌，更奪走3名無辜民眾的寶貴性命，張的父母23日現身北市殯儀館時面對大批媒體時二度鞠躬道歉，「張文犯下的滔天大禍，對社會造成嚴重損害，以及對受害者及其家屬造成的傷害和痛苦，我們想在此跟大家說對不起」，隨後更突然在鏡頭下跪、低頭，強調會配合司法調查。

外媒報導父母下跪　國外網友怎麼看？

總部位於新加坡的亞洲新聞台（CNA）以英文報導此事，引來各國網友留言：「承擔責任總比說什麼『不敢相信我可愛的兒子竟然做出這麼恐怖的事情』這種蠢話好得多」、「向這對父母致敬，他們了解事情的嚴重性，也沒有輕視或為孩子找藉口」、「身為父母我總是告訴孩子：你的人生是你自己選擇的。無論你在生命中做了什麼決定，最終承擔後果的人會是你，而不是我們。所以，每一次選擇都要謹慎。」

外國網友針對張文父母下跪道歉留言熱議。（翻攝自CNA 臉書）

▲外國網友針對張文父母下跪道歉留言熱議。（翻攝自CNA 臉書）

也有人為他的父母感慨：「他們也失去了一個兒子卻還要跪地道歉，真是讓人心碎」、「本來就不是他們的錯」、「為什麼他們一定要下跪？為了尋求原諒和治癒走到這一步，看了很心碎」、「父母不應為兒子的錯誤行為承擔責任…兒子的行為是他自己的選擇，而非父母指使。父母已經失去了兒子，就請給他們一些空間吧」、「這對所有人而言都是一場心碎的悲劇。這個事件非常可怕、也無法合理化，但看到父母為了不是自己親手造成的事情而承受痛苦、低頭道歉，還是讓人感到不捨。從他們身上可以看見深深的羞愧、悲傷與心碎。但最重要的是我們的心思應該放在受害者及其家屬身上，他們失去的實在太多了。」

北捷攻擊事件主嫌張文的父母23日在殯議館公開下跪向社會大眾道歉。（鏡報林煒凱）

▲外國網友對於張文父母下跪道歉，覺得很心碎。（鏡週刊提供）

《香港自由新聞》（HKFP）亦以英文在臉書粉專刊出報導，來自香港等地的網友表示：「兒子的罪，不應由父母承擔。」「請不要責怪加害者身邊的人。我們每個人都是依照自己的意志行事！應該被究責的只有加害者本人」、「很難過看到這兩位長輩未來將要承受無數異樣的眼光、流言蜚語與艱難處境，這一切跟他們無關，凶嫌已經是成年男子，羞恥是他自己的，而非父母的過錯。」「作為父母，他們可能會覺得自己教育失敗才導致這個結果，儘管我並不認為真的是如此。我見過不少父母本身非常溫柔善良，孩子卻意外地有反社會傾向」。

余家昶母親籲別怪父母：事情是兒子做的

張文攻擊事件首名遇害的死者57歲的余家昶，為了阻擋張文的犯行而遭刺死，其英勇行為獲得社會讚賞，他的八旬母親也對失去兒子感到相當悲痛，但同時也以兒子為榮，日前她受訪時展現大愛表示，張文也已經往生了，不知道他的動機為何，「我但願我們全國世界，給他爸爸、媽媽一個安慰，事情是他們兒子做的，跟他爸爸、媽媽沒有關係，我也祝福他爸爸、媽媽身體健康、萬事如意，大家全國平安」。


12/23 全台詐欺最新數據

批台灣無法死刑　鄭：蔡英文讓賴清德如鯁在喉

嫌犯張文於12月19日犯下震驚社會的隨機砍人事件，造成4死11傷，包含張文本人最後墜樓身亡，事件發生至今已7天，社會各界的悲痛與震撼仍未平息。前總統蔡英文也於昨日平安夜發聲，表達哀悼之意，也期許台灣能進續溫柔前進。國民黨主席鄭麗文今（25日）指出，台灣無法執行死刑，導致目前治安混亂，一切都是賴清德的政治算計，但主要也是因為蔡英文一直跟賴互別苗頭，因此蔡英文才是賴清德最害怕的人，蔡英文讓賴清德「如鯁在喉、芒刺在背」。

564字信「沒提到張文」！親哥署名留4字惹淚

張文「犯罪側寫」曝光　作案前1行為顯孤狼心理

張文「27歲卻自我邊緣」成孤狼　知情人士曝內幕

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

