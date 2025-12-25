　
    • 　
>
政治

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案因復議案遲未能付委審查，總統賴清德今（25日）批評，如果立法院沒辦法如期（12月31日）審查總預算，有什麼資格談憲政。對此，民眾黨回應，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。民眾黨主席黃國昌也透過臉書表示，這些話由賴清德口中說出，真的是無比諷刺，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

今是行憲紀念日，賴清德25日出席桃園國際機場第三航站區主體航廈工程啟用典禮時表示，憲法明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，只剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會，「如果立法院沒有辦法如期審查總預算，不要跟人家談憲政，連最基本國家發展，人民需要預算都可以用政治理由阻擋，還有什麼資格談憲政」？賴也說，有什麼問題就審查，執政黨禁得起考驗，編的預算都有根據，都符合人民需要，特別用這機會請在野黨跟執政黨共同合作，盡快審議總預算跟國防特別預算。

對此，民眾黨表示，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談「憲政」2字的正是賴清德本人。賴政府踐踏軍警消權益，不依法編列立法院三讀通過，為軍人加薪、警消提高退休金的預算，自己連最基本的「依法編列預算」都做不到，到底是跟誰借的勇氣、能這般臉不紅氣不喘的大放厥詞？

民眾黨說，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是對人民納稅錢、對軍警消基層權益的把關。在行憲紀念日這天，一個「不副署、不公佈、不執行」三讀通過法案的三不總統，難道想多一個「不要臉」 ，湊成一個四不像總統嗎？

民眾黨表示，賴清德妄圖復辟綠色威權，釀成一波又一波的憲政災難、更遙控行政權凌駕代表民意的立法權，賴清德若真的如他所說的關心國家發展與人民利益，就請依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而不是在鏡頭前尷尬上演憂國憂民的獨角戲，2025年末的最大笑話，就是此刻高喊要談憲政，卻因毀憲亂政遭彈劾的賴清德。

「惱羞成怒的賴清德。」黃國昌也透過臉書說，這些話由曾說中華民國憲法是災難的賴清德口中說出，真的是無比諷刺！請問賴清德，是誰允許行政院可以不依法編列立法院三讀通過為軍人加薪、警消提高退休金的預算？不依法編列預算、踐踏軍警消的尊嚴與權益，怎麼還敢大放厥詞？要審預算，依法編列不是應該是最基本的嗎？

黃國昌表示，「菩薩畏因，眾生畏果」，一個連最基本要守法都做不到的總統和行政院長，不好好檢討，還惱羞成怒、秀下限，早已被全民看破手腳。

12/23 全台詐欺最新數據

