檢批柯文哲態度不佳求刑28年半　陳佩琪轟：要鞠躬說謝謝是不是？

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，檢方24日主張柯文哲犯後態度不佳、不尊重司法，起訴柯涉犯4罪，求刑合記28.5年。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（25日）痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？請問是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？

陳佩琪今日再度發文表示，過去一年來被「偵查不公開」嚇到什麼都不敢講，現在才知道原來這是檢察官該遵守的，結果他們不用遵守、也都沒法律責任，反倒是自己攬住這法條自己嚇自己，所以這一年反倒是臉書文章寫得少了。

陳佩琪表示，辯論庭結束了，看到昨天公訴檢察官在法庭上氣噗噗的、把老公柯文哲當場臭罵一頓，伶牙俐齒的，比我陳佩琪罵老公還厲害，自己可是跟老公結婚35年、最有資格罵他的人耶，至少尊重一下吧，所以今天自己有話要說。

陳佩琪說，在醫院工作35年了，醫療糾紛也看多了，昨天看到公訴檢察說柯文哲怎麼、怎麼的，說對他們很不禮貌，這讓自己想到醫院的某種醫療糾紛型態。

陳佩琪提到，大家有聽過一種叫「天邊孝子」的嗎？說給大家聽，老爸有三個兒子，某天生重病了，老三兒子下班後、每晚跑去病房盡心服侍，老大老二在美國高就，接到通知說老爸要開刀，就在美國回傳個訊息說「知道了」。

陳佩琪說，後來有一天老爸走了，誰會把醫生告上法院的？通常就是這兩個遠在美國、所謂的「天邊孝子」會做這種事，自己在老爸治療過程中一問三不知， 卻能把醫生罵到狗血淋頭、把醫生告到天涯海角。

陳佩琪直言，所以自己說「台灣有著很奇怪的司法制度」，大家不覺得嗎？偵訊檢察官說手上有那麼多「貪汙事證」，像「買辦公室」、「2000萬房貸」、「ATM存款」、「有海外數位貨幣、冷錢包」、「全家企圖落跑去美國」等等的證據，但奇怪的是檢察官不必(或說不用)出庭說明，而是派從沒和被告見面的公訴檢察官上場，這跟自己說的沒在病房照顧老爸，卻去告醫生的「天邊孝子」有何不同？還罵人罵到如此大聲。

陳佩琪說，自己就已經講得很清楚了，京華城所有的公務人員被叫來問的，都證稱都計法24條給容獎是合法的，市長也沒有介入或指示，政治獻金是委由專人去處理的。

陳佩琪強調，至於網軍最愛說的市長室收三百萬，已經說過無數次了，錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，先生柯文哲都沒見過，中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，這些人是沒聽到嗎？

最後，陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要把他起訴28.5年？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？

★★未經判決確定，應視為無罪★★