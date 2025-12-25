　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

檢批柯文哲態度不佳求刑28年半　陳佩琪轟：要鞠躬說謝謝是不是？

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，檢方24日主張柯文哲犯後態度不佳、不尊重司法，起訴柯涉犯4罪，求刑合記28.5年。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（25日）痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？請問是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？

陳佩琪今日再度發文表示，過去一年來被「偵查不公開」嚇到什麼都不敢講，現在才知道原來這是檢察官該遵守的，結果他們不用遵守、也都沒法律責任，反倒是自己攬住這法條自己嚇自己，所以這一年反倒是臉書文章寫得少了。

陳佩琪表示，辯論庭結束了，看到昨天公訴檢察官在法庭上氣噗噗的、把老公柯文哲當場臭罵一頓，伶牙俐齒的，比我陳佩琪罵老公還厲害，自己可是跟老公結婚35年、最有資格罵他的人耶，至少尊重一下吧，所以今天自己有話要說。

陳佩琪說，在醫院工作35年了，醫療糾紛也看多了，昨天看到公訴檢察說柯文哲怎麼、怎麼的，說對他們很不禮貌，這讓自己想到醫院的某種醫療糾紛型態。

陳佩琪提到，大家有聽過一種叫「天邊孝子」的嗎？說給大家聽，老爸有三個兒子，某天生重病了，老三兒子下班後、每晚跑去病房盡心服侍，老大老二在美國高就，接到通知說老爸要開刀，就在美國回傳個訊息說「知道了」。

陳佩琪說，後來有一天老爸走了，誰會把醫生告上法院的？通常就是這兩個遠在美國、所謂的「天邊孝子」會做這種事，自己在老爸治療過程中一問三不知， 卻能把醫生罵到狗血淋頭、把醫生告到天涯海角。

陳佩琪直言，所以自己說「台灣有著很奇怪的司法制度」，大家不覺得嗎？偵訊檢察官說手上有那麼多「貪汙事證」，像「買辦公室」、「2000萬房貸」、「ATM存款」、「有海外數位貨幣、冷錢包」、「全家企圖落跑去美國」等等的證據，但奇怪的是檢察官不必(或說不用)出庭說明，而是派從沒和被告見面的公訴檢察官上場，這跟自己說的沒在病房照顧老爸，卻去告醫生的「天邊孝子」有何不同？還罵人罵到如此大聲。

陳佩琪說，自己就已經講得很清楚了，京華城所有的公務人員被叫來問的，都證稱都計法24條給容獎是合法的，市長也沒有介入或指示，政治獻金是委由專人去處理的。

陳佩琪強調，至於網軍最愛說的市長室收三百萬，已經說過無數次了，錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，先生柯文哲都沒見過，中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，這些人是沒聽到嗎？

最後，陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要把他起訴28.5年？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市低溫特報！　新北市「非常寒冷」探10度以下
平安夜出事了！台南11歲童騎UBike　刮花「千萬法拉利」
300元賣門號給詐團！　女要賠被害人1397萬
行憲紀念日「掰出來的」！呂捷揭歷史真相：12／25就是聖誕節
為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看
羽田機場5死空難　最新調查進度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

狂封殺國防預算！國民黨轟賴清德情緒勒索　「軍人加薪都不編」

宏都拉斯總統當選人曾承諾與台灣復交　外交部：開放務實看待

檢批柯文哲態度不佳求刑28年半　陳佩琪轟：要鞠躬說謝謝是不是？

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

真金不怕火煉？林俊憲陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶票

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

反對藍白推兒童帳戶　張景森點3問題：把債丟給未來世代買單

民眾黨反轟賴清德最沒資格談憲政　黃國昌加碼批：惱羞成怒秀下限

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

狂封殺國防預算！國民黨轟賴清德情緒勒索　「軍人加薪都不編」

宏都拉斯總統當選人曾承諾與台灣復交　外交部：開放務實看待

檢批柯文哲態度不佳求刑28年半　陳佩琪轟：要鞠躬說謝謝是不是？

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

真金不怕火煉？林俊憲陳亭妃初選政見會27日登場　各自出招搶票

割頸案乾哥僅判12年　葉元之提「安心上學專法」補足校園安全網

放空眺望船舶入港！藏身基隆港民宅二樓　必喝特調酸甜梅子咖啡

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

賓士女恍神猛撞電信箱！側翻躺路中畫面曝　她爬出車外脫困

可以直接告訴房仲「預算有多少嗎？」　過來人曝1訣竅：不要講真的

台版《驅魔麵館》開鏡！林辰唏化身媽祖　「走白沙屯進香」揭緣分

全國最大里掰了！明年7月「1分為4」　高雄7區21里分割裁併

明星媽媽組火力全開　61歲夏靖庭體力震撼全場

隨機殺人案釀4死11傷　翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

桃園警平安夜大掃蕩！香港車手躲旅館落網　再逮上游收水手

【裁定不羈押】34歲男嗆「教訓社會」士院：媽媽帶回家看管

政治熱門新聞

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

藍白4度封殺國防預算　賴清德怒炸：公開講支持卻連審都不願意

綠委早藍白9個月提「兒少帳戶」　18歲可領出破百萬

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

懶人包／為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

更多熱門

相關新聞

反控林宜瑾卡青年基本法草案　黃國昌：想模糊焦點門都沒有

反控林宜瑾卡青年基本法草案　黃國昌：想模糊焦點門都沒有

立法院教文委員會民進黨籍召委林宜瑾昨指控該委員民眾黨籍召委劉書彬堅持以16歲起界定為青年，讓「青年基本法草案」持續卡關，且民眾黨謊稱她拒收陳情書，讓她覺得該黨從主席到青年團都是不說謊就不知道怎麼說話，可悲、讓人快吐了。對此，民眾黨主席黃國昌今（25日）表示，青年基本法草案8月初送出教文委員會，12月18日召集協商，中間拖了4個多月，但林宜瑾自己該做的事情不做，一個人把整個法案卡住，他才拜託立法院韓國瑜召集協商，最後決議是請林趕快協商，林想模糊問題焦點，門都沒有。

藍白推「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

藍白推「未來帳戶」　衛福部不看好：需審慎評估

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

藍白合進度？　鄭麗文：藍已進行內部協商

藍白合進度？　鄭麗文：藍已進行內部協商

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

要不到「少子女化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

關鍵字：

柯文哲陳佩琪北檢起訴民眾黨京華城

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

職場奴性最強星座Top3

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

野生李多慧「排隊買丹丹」！

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面