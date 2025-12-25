交部預告郵輪個別旅遊定型化契約　明定未照約定行程得按日求償

▲今年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，創下新高。（圖／航港局提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後郵輪旅遊受旅客青睞，糾紛也層出不窮。交通部觀光署針對個別旅客訂定定型化契約草案，明定契約不得出現「僅供參考」等文字，也不得以其他方式變相加價，且若因可歸責於旅行業事由，導致行程未依約定進行，旅客得按日求償。

根據交通部統計，今年國際郵輪預估實際到港數共567艘次、旅客114.44萬人次，創下新高。目前觀光署訂有「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於旅行業販售的郵輪團體旅遊，但針對個別旅遊型態保障尚有不足，業者實務上多以預先擬定的郵輪特別協議書與旅客簽約，其條款內容對旅客權益保障不足。

觀光署預告訂定針對個別旅客的「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項草案」。在不得記載事項中明定，旅行業者不得在旅遊的行程、住宿、交通、價格等資訊載明「僅供參考」，或「以外國旅遊業提供內容為準」，或使用其他非確定性文字。另外，業者也不得收取約定旅遊費用外，以其他方式變相或額外加價。

在應記載事項中，明定契約審閱期間不得少於3日，使旅客得充分審閱、瞭解內容；也明定需包含旅遊行程、旅遊費用包含及不包含項目、旅客應繳旅遊費用的金額及付款方式。

在解除契約方面，若因可歸責於旅行業事由致郵輪旅遊活動無法成行時，旅行業應即通知旅客，並說明其事由，且退還旅客已繳的旅遊費用，若怠於通知者，應按全部旅遊費用計算違約金賠償旅客。

而若旅客於旅遊開始前解除契約，應依旅行業提供的收據，繳交行政規費，若於旅遊開始前15日內通知，應賠償100%郵輪航程費；但若旅客於旅遊開始前，因故不能參加，得變更由第三人參加旅遊，業者非有正當理由，不得拒絕。

草案也明定，若因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致契約的全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。另外，若旅遊途中因不可抗力或不可歸責於旅行業事由，致無法依預定的旅程、交通、住宿或遊覽項目履行時，旅行業得變更項目，但其所增加的費用，不得向旅客收取，所減少的費用，應退還旅客。

草案也提到，業者若於旅遊途中故意留滯旅客，除應負擔留滯期間旅客所支出的食宿或其他必要費用，並應至少賠償以全部旅遊費用除以全部旅遊日數，再乘以留滯日數，所得金額的5倍作為懲罰性賠償金，且滯留時間若在5小時以上，即以一日計算。

而若因可歸責於旅行業之事由，導致行程未依約定進行，旅客就其浪費的時間，得按日請求賠償。每日賠償金額，以全部旅遊費用除以全部旅遊日數計算。

觀光署表示，此草案為配合行政院重大政策，強化消費者權益保護，健全郵輪旅遊市場秩序，經交通部審認有必要縮短預告期為7日，若對內容有意見或修正建議者，可於公告刊登次日起7日內陳述意見或洽詢。