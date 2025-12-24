繼兄弟郵輪約砲「中途偷互換身分」　女醒嚇身邊躺陌生人告性侵

▲女醒來發現身旁床伴換人。（圖／示意圖／VCG）

郵輪傳出誇張性侵案，美國一名女遊客向巴哈馬警方報案，她在郵輪上同意和一名男子發生性關係，然而醒來後卻是不同男子躺在床上。警方調查發現，2名美國男子其實是繼兄弟，過程中在受害者不知情的情況下互換身分，均已逮捕。

郵輪約會變調 女子醒來驚見陌生男

來自美國佛州邁阿密的25歲女子向警方報案，她在郵輪度假時結識同樣來自美國的26歲男子里杜斯(Sayjuan Readous)，後來前往對方艙房同意發生性關係，然而醒來後卻發現身邊躺著不認識男子。

警方表示，他們12月15日接獲報案，調查發現里杜斯當晚與受害者回到艙房發生性關係後，中途找藉口暫時離開，換28歲繼兄弗勞爾斯(Antoine Flowers Jr.)進入房間，再與受害者發生性關係。

受害者表示，當時她睡著了，以為返回房間的男子是里杜斯才發生性關係，直到打開燈才發現是別人。來自美國密西根州的里杜斯與弗勞爾斯22日出庭應訊，被指控性侵等相關罪名，法官拒絕讓他們交保，案件將於3月再次開庭。

