關懷星兒家庭　台東縣府推動藍皮療癒慢旅計畫

▲星兒專屬藍色慢活之旅感動啟程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「點亮星光，幸福到站」，台東縣政府為關懷自閉症兒童（俗稱「星兒」）及其家庭，21日結合台鐵公司等單位，推出「星兒慢旅・療心之旅─藍色解憂慢活之旅計畫」，邀集42位星兒及其家長、照顧者搭乘「藍皮解憂號」，展開專屬鐵道慢旅。縣長饒慶鈴親赴車站送行，期盼透過列車穩定的行進節奏與沿途療癒的山海景觀，為星兒打造安全、友善的戶外體驗，促進感官整合、社會學習與情緒調節。

饒慶鈴表示，藍皮解憂號具備舒適且節奏穩定的乘車環境，十分適合規劃星兒友善旅程。今日適逢冬至，象徵團圓、感恩與家人溫暖相聚，選擇在台東火車站啟動「星兒與家人們的藍色解憂慢活之旅」，希望所有參與夥伴能在自然山海景致中，感受愛與療癒的力量。

社會處長陳淑蘭指出，自閉症兒童家庭長期承受照顧壓力與社會適應挑戰，星兒因感官敏感，在陌生環境中容易產生不安，更需要穩定且友善的外出體驗。本次旅程規劃包含藍皮列車的感官安撫體驗、海景觀賞、金崙部落走讀及牌卡療癒祝福等內容，並透過活動紀錄與滿意度調查作為後續服務規劃依據，使政策與服務設計更貼近實際需求，同時也為家長提供喘息與交流的機會。

陳淑蘭也特別感謝台鐵公司安排專屬車廂、雄獅旅行社提供專業隨隊支援，以及樂法藝術媒體應用協會團隊與理事長陳麗娟，長期投入星兒陪伴專業人力培育，為本次行程注入更多溫暖與專業。

社會處表示，縣府將持續強化身心障礙支持網絡，完善服務中心布建，推動家庭照顧者支持服務、臨時托育及多元社區式服務，為每個家庭提供更全面的協助。今年亦首度辦理「五感藝術療癒師」培訓，培育專業陪伴人才，打造親職賦能與身心靈療癒平台。

社會處進一步說明，明年將推動為期3年的「星創AI潛能開發與就業支持中心」計畫，結合AI科技、農藝療癒與文化創意三大核心，為18歲以上星兒設計完整支持系統，從職能培訓到就業媒合，協助其逐步邁向自立與社會參與，同時也為家庭照顧者提供長期支持與喘息空間。