陸女地中海郵輪上「人間蒸發」　船公司證實：沒辦離船手續

中國大陸女子董秦傳出在地中海郵輪「愛達月光號」（AIDAluna）上失蹤已超過一周。大陸駐德國大使館證實，已介入協調，聯動西班牙、法國相關部門共同推進調查，同時也向公眾徵集線索，尋找董秦在馬賽港口附近或郵輪上的行蹤痕跡。

根據陸媒報導，董秦現年32歲，近期居住於德國，此次是獨自前往地中海旅行，於12月10日11時55分從西班牙馬略卡島的帕爾馬登船，參與地中海航線旅行。

該郵輪計劃航行至12月15日，但12月12日上午8時許，郵輪停靠法國馬賽港口後，董秦便失去聯繫，雖有朋友當晚8點向她發送訊息，但未獲回應。

未辦離船手續 僅消費一杯橙汁

郵輪公司表示，董秦上船之後，從未辦理正式離船手續，理論上未離開郵輪。同時，董秦的船卡記錄顯示，她僅在登船當日19時16分，於船上French Kiss餐廳消費一杯橙汁，後續全程無其他消費記錄，行為軌跡較為特殊。

董秦好友向警方表示，董秦近期心理精神狀態正常，12月8日仍與朋友一同外出逛街、用餐，期間未表現出任何異常言行或情緒跡象。

董秦母親說，女兒大學學習德語，2018年12月赴德國讀研究所，學習護士相關課程，此後留在德國，在當地一家醫療機構擔任護士。

曾向工作地點請假 假期結束卻未回來上班

在德國期間，前5年董秦一直和朋友合租，今年剛自己獨立租房生活。董秦母親說，這是女兒第一次獨自遠游，12月10日是女兒32歲生日，11日小姨曾給她發訊祝她生日快樂，董秦還有回應。

董秦工作的德國醫療機構也表示，董秦已提前申請並獲批12月10日至15日的年假，12月17日應回來上班，但卻未現身，也未辦理請假手續。

事件發生後，郵輪於12月15日抵達西班牙馬略卡島後已報警，大陸駐德國大使館已介入協調，聯動西班牙、法國相關部門共同推進調查，同時也向公眾徵集線索，尋找董秦在馬賽港口附近或郵輪上的行蹤痕跡。