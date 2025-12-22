中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

▲中國往返日本航線1月份已取消超2000班次。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

根據大陸App「航班管家」最新統計，2026年1月中國往返日本航班取消量已超過2000架次，整體取消率逾四成，多達46條中日航線在未來兩週內完全停飛，涵蓋中日雙方共38座機場、多個主要出發與抵達城市，對春節前後旅運出現不少影響，也使航空公司與旅客面臨集中退改票壓力。

《極目新聞》報導，航班管家最新統計顯示，2026年1月中國大陸往返日本航班取消量已達2195班次，整體取消率40.4%；其中，46條中日航線在未來兩周（2025年12月23日—2026年1月5日）內計劃航班全部取消，取消率100%，涉及中日雙方共38座機場。

從航線分布來看，46條「零航班」航線中，上海浦東與虹橋兩座機場合計有14條航線全部取消，為取消最密集的城市；日本方面，大阪關西機場成為中國航點直飛最多的目的地，停飛航線超過10條。相關數據顯示，此波停飛集中於主要樞紐城市與熱門中日航點。

航班管家航線清單顯示，受影響航線涵蓋上海、南京、杭州、寧波、南通、成都、重慶、武漢、西安、深圳、廣州、長沙、合肥、南昌、瀋陽、哈爾濱、大連、昆明、貴陽、揚州、海口、石家莊、福州、運城、臨沂、煙台等26座中國大陸城市，以及大阪、名古屋、福岡、札幌、靜岡、岡山、小松、佐賀、茨城、富山、鹿兒島、長崎、松山、廣島、仙台、沖繩、東京、新潟等18座日本機場。

此外，大陸國航、東航、南航、春秋、吉祥等多家主要中日航線承運航空公司，已陸續發佈航線退改政策，適用於未來兩週內所有中日航線機票。業界估算，僅目前已取消的2195班次，將影響超過44萬人次出行計畫，相關退票潮預料仍將持續至12月底。