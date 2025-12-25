　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨徵召選基隆市長　童子瑋談心境：提更好政見願景創造良性競爭

▲▼基隆議長童子瑋。（圖／翻攝自Facebook／童子瑋）

▲基隆議長童子瑋。（圖／翻攝自Facebook／童子瑋）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨選對會24日召開會議，會中達成共識，建議徵召基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長。童子瑋今（25日）表示，他認同現任基隆市長謝國樑說，「做好市政就是最好連任策略」，因為選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。

童子瑋今（25日）發文表示，基隆是一座深具潛力的城市。海港、山城都是我們的資產，老文化跟新商業都是我們的機會，但發展跟生活怎麼並進？傳統跟進步怎麼共存？這都是他從擔任議員到議長以來，一直都在思考的問題。

童子瑋認為，「在走向未來以前，我們要先顧好現在」。通勤族每日早出晚歸、長輩的長照醫療需要支持、青年父母的托幼負擔也有壓力、城市的定位跟特色依然不明，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋指出，相比於短暫的亮點，更迫切的是基隆市民在這裡生活，有沒有感到舒適跟便利，建設有沒有進度跟改變，以及在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

童子瑋說，基隆市長謝國樑說，「做好市政就是最好連任策略」，這一點他是同意的，因為對他來說，選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。「謝謝黨內的肯定，下一步，我會來爭取市民對我的支持」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市低溫特報！　今晚明晨急凍跌破10度
「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人！　男收押理由曝光
金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼
564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚
23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

民進黨徵召選基隆市長　童子瑋談心境：提更好政見願景創造良性競爭

要不到「少女子化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

拋國民帳戶促生育　鄭麗文：18歲提領50萬可負擔大學四年學雜費

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

分析國民黨首波縣市長提名　陳學聖：該還朱立倫一個公道與掌聲

蔡英文平安夜發聲！向亡者、家屬致哀：謝謝大家沒放棄善意

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

民進黨徵召選基隆市長　童子瑋談心境：提更好政見願景創造良性競爭

要不到「少女子化辦公室」開會資料　黃國昌：衛福部說從沒成立過

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

拋國民帳戶促生育　鄭麗文：18歲提領50萬可負擔大學四年學雜費

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

分析國民黨首波縣市長提名　陳學聖：該還朱立倫一個公道與掌聲

蔡英文平安夜發聲！向亡者、家屬致哀：謝謝大家沒放棄善意

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

變態憲兵虐貓「勒脖摔牆慘死」還拍片給班長看　退伍被逮下場曝

王ADEN要學！6大咖藝人也遇粉絲闖上台　高情商反應被讚：教科書模板

年均報酬率6％計算　藍白「兒童帳戶」讓18歲最低拿33.9萬

聖誕夜衝合歡山等下雪！武嶺清晨大塞車　今晚預警性封路

快訊／5縣市低溫特報！今晚明晨急凍跌破10度

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

防北捷隨機殺人重演！台中跨年晚會「十大危險物品」禁入場

抽到會偷笑！UNIQLO、小CK　10款神級交換禮物清單最低300元買到

民眾黨喊話農曆年前完成整合　鄭麗文：國民黨已進行內部協商

金塊「高砲塔」倒下！　強森右膝傷勢缺陣

【裁定不羈押】34歲男嗆「教訓社會」士院：媽媽帶回家看管

政治熱門新聞

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

老農津貼14年沒調　藍委主張調漲至1.5萬、檢討排富門檻

歐布萊恩示警：淘寶等中國電商擴張恐引發台灣風險

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

藍白推兒童帳戶！一設立就有5萬　政府每年再加1萬「18歲領回」

運動部主管爆為討好李洋　要下屬當「人頭」抽羽球場

民進黨徵召陳素月參選彰化縣長　邱建富：在急什麼？

蔡英文平安夜發聲：謝謝大家沒放棄善意

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

即／苗栗率先藍白合　賴香伶出任副縣長

分析國民黨首波縣市長提名　陳學聖：該還朱立倫一個公道與掌聲

藍白拋「國民帳戶」　綠委轟：抄作業還說自己第一真的很丟臉

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

更多熱門

相關新聞

偏離法治常識　專業的憲政白痴

偏離法治常識　專業的憲政白痴

在一個法治國家，最不可原諒的，從來不是立場不同，而是明知法律規範存在，卻公然選擇無視。更不可思議的是，這樣的行為，竟然出現在掌握憲法最終解釋權的司法院大法官，以及一群自詡為「專業憲政守護者」的學者與律師身上。

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

王世堅嗆廢死假仁假義　台獨大老嘆非常不妥：殺來殺去何時了？

快訊／童子瑋參選2026基隆市長　民進黨選對會今拍板

快訊／童子瑋參選2026基隆市長　民進黨選對會今拍板

傳綠資深中常委不滿彰化徵召方式要退選對會　陳茂松現身澄清

傳綠資深中常委不滿彰化徵召方式要退選對會　陳茂松現身澄清

關鍵字：

童子瑋基隆市長民進黨

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

金莎被小19歲男友求婚！

土耳其出現近7百個天坑！

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面