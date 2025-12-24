傳綠資深中常委不滿彰化徵召方式要退選對會　陳茂松現身澄清

▲民進黨中常委陳茂松。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（24日）上午舉行選對會，會中達成共識，建議徵召綠委陳素月參選2026彰化縣長，傳出選對會正國會代表陳茂松質疑民調不公，揚言退出選對會。對此，陳茂松稍早受訪時駁斥此說法，內部有些雜音，他必須搞清楚發生什麼問題，只是問民調為何下午開，「情緒來了說一句被寫成要辭職，有那麼嚴重？」陳強調，從頭到尾沒什麼特別的事情。彰化出來決定怎麼樣，「總統核定後我絕對配合黨，有狀況該質疑我也會質疑」。

民進黨發言人吳崢表示，上午選對會決議一致達成共識，建請中常會徵召陳素月，確實會中委員們針對徵詢環節有討論，對最後還是達成一致決議，會議中有討論是正常互動。

陳茂松受訪時則表示，從頭到尾都沒講，自己只是說為何民調開封當天早上沒開、下午才開，這樣什麼都不知道，那他不參加，只是這樣而已，誰馬上丟出這些東西，民調應該要早上開封，為什麼下午開？「結果大家問了都不知道，我只是說那我不參加了，只是裡面簡單兩句而已，我都不知道怎麼出來」。

陳茂松透露，記者打電話問他說是不是有說要退出選對會？「我問誰說的，他不講，我就把電話掛掉了，就這樣而已。今天變成這條新聞，我也很納悶，當然心裡認為選對會有一些可以改進的地方，大家知道我這個人很直接，剛剛秘書長也問我，怎麼會搞成新聞？」

陳茂松表示，也很實在講，如果有必要自己都無所謂，但內部有些雜音，「我必須搞清楚才有辦法正面答覆，選對會唯一六連霸就是我，從未缺席任何一次會議，所以要搞清楚產生什麼問題，只要媒體問我都有問必答，突然搞這一齣，自己只是情緒來了說一句被寫成要辭職，有那麼嚴重？」

對於請辭說法，陳茂松指出，不願意說死辭不辭，因為如果突然遇到什麼事情要辭職，也不一定啊？我不當也沒關係，「但我也沒講會不會辭，總要跟我說誰講的，我才有辦法答覆，記者們一直打給我，但我從中午就在裡面開會，從頭到尾沒什麼特別的事情。彰化出來決定怎麼樣，總統核定後我絕對配合黨，有狀況該質疑我也會質疑」。

至於傳出質疑民調數據，陳茂松回應，狀況跟時間點不同，比方說選情正熱時民調也會有變化，時間不同、操作方式不同，數據當然不同，自己在選對會這麼久了，不可能因為數據不同就吵，這沒有道理，要看狀況。

稍早開會情形，陳茂松透露，總統聽到說他要辭，也有來問，「不過我都沒有講的話怎麼寫成這樣？自己也老實跟總統說，我不會說絕對辭不辭，沒這回事，比方說如果下禮拜突然有很嚴重的事，要不要辭？但就沒有這種事我何必辭？目前沒有辭不辭的問題，還有很多問題在研究」。陳表示，還有那麼多縣市，初選縣市結束後，後續提名也要陸續進行，自己也有該做的事。

至於黃秀芳已經公開恭喜陳素月，陳茂松回應，上禮拜也是啊！當時就問有沒有異議、有沒有問題，如果都沒有就都配合，徵召權力在主席，黨決定如何就照黨的決策走。又沒什麼事，突然蹦出一個我要請辭？很怪啦！天道酬勤、人道酬誠，面對黨員要有誠意也要誠實。