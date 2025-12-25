　
政治

羅智強：民主傾覆從癱瘓國會開始　別讓行憲紀念日變毀憲紀念日

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭19日宣告藍白力推的《憲法訴訟法》修正案違憲，但僅由5位大法官作成判決，引起議論。對此，國民黨立委羅智強在今（25日）行憲紀念日這天表示，賴清德總統變本加厲，曲解玩弄憲法，憲政體制在他的恣意踐踏下支離破碎，歷史經驗反覆證明，民主的傾覆，就是從癱瘓國會、否定立法權開始，現在已是憲政存亡的關鍵時刻，豈能讓行憲紀念日變成毀憲紀念日，全民必須積極奮起，抵抗綠色獨裁，護國護法護憲！

羅智強表示，今天除了是聖誕節，也是中華民國行憲78週年紀念日，時隔24年，行憲紀念日再度恢復為國定假日，但令人悲嘆的是，台灣的民主憲政竟已被糟蹋得面目全非。

羅智強指出，抗戰勝利後，國民政府於民國35年11月12日召開制憲國民大會，台灣也有18位制憲國大代表參加。制憲國大在12月25日三讀通過《中華民國憲法》；國民政府於36年1月1日公布，同年12月25日正式實施。

羅智強表示，民國38年政府遷台，中華民國憲法在大陸沒有落實的機會，但在台灣卻開啟了民主憲政的生機。民國39年，蔣中正總統依憲法推動縣市長民選，實施地方自治，從地方自治、解除戒嚴、開放黨禁、終止動員戡亂，到總統直選，行憲以來，民主的種子在台灣生根發芽茁壯。

羅智強說，「法治國原則」與「民主國原則」是憲法的基石，政府必須恪守依法行政、權力分立、少數服從多數，這是憲政運作的根本邏輯。

羅智強批評，但民進黨取得政權後，卻以各種違法違憲的手段，一步步侵蝕台灣民主法治的根基，賴清德總統更變本加厲，曲解玩弄憲法，憲政體制在他的恣意踐踏下支離破碎。

羅智強說，立法院的三讀通過的法律，被賴清德視為無物，更讓行政院長以「不副署」作為對抗立法權的武器。本應是憲法守門人的大法官，居然在憲法法庭未達法定組成門檻下，違法做出判決，助賴清德鞏固皇權。

羅智強直言，歷史經驗反覆證明，民主的傾覆，就是從癱瘓國會、否定立法權開始。行憲78週年，現在已是憲政存亡的關鍵時刻，豈能讓行憲紀念日變成毀憲紀念日，全民必須積極奮起，一同抵抗綠色獨裁，護國護法護憲！

快訊／5縣市低溫特報！　今晚明晨急凍跌破10度
「張文是我哥」嗆台中秀泰殺500人！　男收押理由曝光
金正恩寵女狂魔！父女貼身密照「宛如戀人」　北韓人看傻眼
564字手寫信「沒提到張文」！親哥署名留4字　網：忍不住掉淚
23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故
救少子女化！藍白共推「台灣未來帳戶」　一設立12歲以下童就有

