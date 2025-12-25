　
    • 　
>
北台灣今晚急凍「最冷時刻」曝　第2波冷氣團籠罩

▲▼圖：今(25日)晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過(左圖)。雷達回波合成圖顯示，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波(中圖)。累積雨量圖顯示，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星(右圖)。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過（左）。北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波（中）。東北部有明顯降雨、北部、南部較零星（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天（25日）至周六（27日）受入冬第二波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷且溫度驟降，愈晚愈冷，今晚明晨本島平地最低溫可降至10度左右。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星。

最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台「濕冷」，應添衣保暖。中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮提醒，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右。

今日各地區氣溫如下：

北部18降至10度
中部24降至12度
南部14至26度
東部12至25度

最新模式模擬顯示，今日至周六「雪(零度)線」的高度，逐漸降低至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；今晚、明日2000公尺左右的高山（太平山等）氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，「伴隨零星飄雪？或有可能！但可遇不可求。」

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日（28）季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一至周三（29至31日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。

12/22 全台詐欺最新數據

【你怎麼來了！】台灣粉絲帶毛巾衝韓國應援　珠珠反應超可愛❤

今天（25日）各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭越晚越冷，整天偏濕涼。今晚至明晨，將是這段期間最冷時刻，中部以北將下探12、13度。未來幾天，整體仍偏冷，降雨以北部、東半部較為明顯，直到周一（29日）氣溫才會逐步回升。

