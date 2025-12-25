北台灣今晚急凍「最冷時刻」曝　第2波冷氣團籠罩

▲迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過（左）。北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波（中）。東北部有明顯降雨、北部、南部較零星（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天（25日）至周六（27日）受入冬第二波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷且溫度驟降，愈晚愈冷，今晚明晨本島平地最低溫可降至10度左右。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，南台灣有鬆散雲層通過，北台灣、東側海上及南台灣皆有降水回波，東北部有明顯降雨、北部、南部較零星。

最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六入冬第2波「大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台「濕冷」，應添衣保暖。中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。

吳德榮提醒，今日北台氣溫驟降、愈晚愈冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右。

今日各地區氣溫如下：

北部18降至10度

中部24降至12度

南部14至26度

東部12至25度

最新模式模擬顯示，今日至周六「雪(零度)線」的高度，逐漸降低至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；今晚、明日2000公尺左右的高山（太平山等）氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，「伴隨零星飄雪？或有可能！但可遇不可求。」

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日（28）季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一至周三（29至31日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。