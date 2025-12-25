聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨！濕冷到周末

▲聖誕節愈晚愈冷，濕涼天氣將維持到周末。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（25日）各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭越晚越冷，整天偏濕涼。今晚至明晨，將是這段期間最冷時刻，最低溫下探10度。未來幾天，整體仍偏冷，降雨以北部、東半部較為明顯，直到周一（29日）氣溫才會逐步回升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

北宜越晚越冷、桃園以北雨勢更顯著

氣象署預報員林定宜表示，今天大陸冷氣團南下，北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，桃園以北及宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部山區亦有降雨情形，其餘地區雲量偏多。中部、東部3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，低雲或霧也可能影響部分地區能見度。

氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫約18、19度，中南部及台東約22至24度；夜晚至明晨，中部以北及宜蘭低溫約12、13度，部分地區可能下探10度。南部及花、東約14至16度。離島方面，澎湖陰天16至20度，金門陰天13至16度，馬祖陰時多雲短暫雨11至13度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

先冷到周末、下周一回升後再略降

周五（26日）中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，水氣較多，桃園以北及宜蘭有較廣泛降雨，並有局部較大雨勢的機率；北部、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其餘地區多雲。高山地區仍有局部降雪或其他固態降水、結冰的機率。

周五（26日）低溫預測，中部以北及宜蘭12至14度，南部及花東14至18度；高溫部分，北部及宜蘭16至19度，中部及花東18至24度，南部23至26度，澎湖19至20度，金門15至17度，馬祖12至14度。

周六（27日）至周日（28日）北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚偏涼，水氣稍減，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴；部分高山地區仍有零星降雪或結冰的機率。

周一（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚稍涼，多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨；周二（30日）至周三（31日）北部及宜蘭白天高溫略降，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴。