台東整晚連6震！　氣象署提醒：注意規模6.0餘震

▲台東連6震。（圖／翻攝中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台東縣卑南鄉24日傍晚發生規模6.1地震，出現零星災情。根據中央氣象署資料顯示，台東縣卑南鄉自發生6.1地震後，直到25日清晨4時40分許共發生了6起有感地震，規模最大6.1、震度5弱。中央氣象署地震測報中心也提醒民眾，未來3天至1週內仍不排除出現規模5.5至6.0的餘震

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025/12/24 17:47:05，台東縣卑南鄉發生6.1地震，各地震度為台東縣5弱、花蓮縣地區最大震度4級、屏東縣地區最大震度4級、高雄市地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級、嘉義市地區最大震度3級、彰化縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、新竹市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、台北市地區最大震度2級、澎湖縣地區最大震度1級。中央氣象署也發佈國家警報。

台東6.1地震全台有感 整晚餘震不斷

2025/12/24 18:39:27台東縣卑南鄉發生3.7地震，最大震度為台東縣3級；2025/12/24 18:48:41台東縣卑南鄉發生3.7地震，最大震度為台東縣2級；2025/12/24 19:07:04台東縣卑南鄉發生3.1地震，最大震度為台東縣2級。

2025/12/25 03:41:12台東縣延平鄉發生4.6地震，各地震度為台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級；2025/12/25 04:40:30台東縣卑南鄉發生4.2地震，各地震度為台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，初步研判此次地震屬於獨立事件，成因為歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在台灣東部碰撞擠壓所致，震央位置接近海岸山脈，該區域地震多屬淺層或極淺層。吳健富提醒，台灣約有70%的地震發生在東部，未來3天至1週內仍不排除出現規模5.5至6.0的餘震，請民眾提高警覺。