台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

根據中央氣象署資料，今天傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里。氣象署表示，除了基隆、金門及馬祖外，全台都有發布國家級警報，研判未來3天至1周有規模5.5至6餘震。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）



氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在台東縣卑南。震度4級地區為花蓮縣、屏東縣，震度3級地區為高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為澎湖縣。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震深度11.9公里，為極淺層地震，由於規模超過6，鄰近地區都有較大震度，氣象署共發布3起國家級警報，除了基隆、金門及馬祖外，全台民眾都有收到通知，其中，台北市因為盆地效應及高樓影響，民眾會較有感。

吳健富指出，這起地震主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊在東部碰撞，台灣每年4萬起地震，有70%都發生在東部，研判未來3天至1周可能有規模5.5至6的餘震。

他也說，根據歷史資料，該震央半徑25公里內有不少規模5以上地震，大部分深度都較淺，其中，2006年4月1日有一起規模6.2，深度7.2公里的地震，造成台東縣消防局大樓受損。他也說，台灣就是地震頻繁地區，建議民眾平時就要做好防震準備。

吳健富表示，今天這起地震震度在台東卑南達到5弱，晃動時間約1秒；震度4級的台東搖晃約14秒、花蓮富里約8秒、屏東三地門2秒；震度3級地區在高雄有15秒，加上高樓影響，感受會較久。

吳健富也說，這起地震達到去年9月新增的國家級警報標準，今天第一報在8.3秒就針對花蓮、台東發布，第二報在6.4秒針對宜蘭等地發出，第三報在9.2秒針對雲林、嘉義及屏東等地發布。