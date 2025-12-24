　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

記者周湘芸／台北報導

根據中央氣象署資料，今天傍晚5時47分台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，震央在台東縣政府北方10.1公里處，深度11.9公里。氣象署表示，除了基隆、金門及馬祖外，全台都有發布國家級警報，研判未來3天至1周有規模5.5至6餘震。

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5弱，出現在台東縣卑南。震度4級地區為花蓮縣、屏東縣，震度3級地區為高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣，震度2級地區為台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市，震度1級地區為澎湖縣。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震深度11.9公里，為極淺層地震，由於規模超過6，鄰近地區都有較大震度，氣象署共發布3起國家級警報，除了基隆、金門及馬祖外，全台民眾都有收到通知，其中，台北市因為盆地效應及高樓影響，民眾會較有感。

吳健富指出，這起地震主因歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊在東部碰撞，台灣每年4萬起地震，有70%都發生在東部，研判未來3天至1周可能有規模5.5至6的餘震。

他也說，根據歷史資料，該震央半徑25公里內有不少規模5以上地震，大部分深度都較淺，其中，2006年4月1日有一起規模6.2，深度7.2公里的地震，造成台東縣消防局大樓受損。他也說，台灣就是地震頻繁地區，建議民眾平時就要做好防震準備。

吳健富表示，今天這起地震震度在台東卑南達到5弱，晃動時間約1秒；震度4級的台東搖晃約14秒、花蓮富里約8秒、屏東三地門2秒；震度3級地區在高雄有15秒，加上高樓影響，感受會較久。

吳健富也說，這起地震達到去年9月新增的國家級警報標準，今天第一報在8.3秒就針對花蓮、台東發布，第二報在6.4秒針對宜蘭等地發出，第三報在9.2秒針對雲林、嘉義及屏東等地發布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母！
收到警報別慌！北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊
快訊／台東今晚第4震！
快訊／突狂震！住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔出
直擊國道高架橋強震擺盪！　駕駛驚呼：搖超久
快訊／高雄震後爆「沒水可用」
下班尖峰遇強震！區間車內警報「同步炸響」
快訊／平安夜連3震！
快訊／台東6.1強震！岩灣技訓所外牆崩落　網友憂人犯跑了
快訊／台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命
快訊／18:39又地震！規模3.7
快訊／6.1地震　恐怖搖晃畫面曝光！
快訊／6.1地震！台鐵鹿野到太麻里電力中斷　列車暫停檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

快訊／台東6.1強震！高雄震後爆「沒水可用」　自來水公司曝原因

快訊／平安夜連3震！台東18:48規模3.7地震　最大震度2級

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

台東6.1強震！區間車搖晃　下秒全車手機警報同步炸響

快訊／18:39台東規模3.7餘震！最大震度3級

台東卑南規模6.1地震！台中震度2級　中捷全線降速行駛

快訊／台鐵台東變電站因地震跳脫　關山＝金崙路線不通停駛

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

快訊／台東6.1強震！高雄震後爆「沒水可用」　自來水公司曝原因

快訊／平安夜連3震！台東18:48規模3.7地震　最大震度2級

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

台東6.1強震！區間車搖晃　下秒全車手機警報同步炸響

快訊／18:39台東規模3.7餘震！最大震度3級

台東卑南規模6.1地震！台中震度2級　中捷全線降速行駛

快訊／台鐵台東變電站因地震跳脫　關山＝金崙路線不通停駛

張文哥哥親赴北車悼念現場　寫卡片給余母：您將英雄帶來世上

台鐵「關山＝金崙停駛」車站擠爆旅客　晚間9時前完成巡查

萬泰物流集團聖誕變裝趴瘋創意　董座化身「紅姐」同歡

陳偉霆兒子名意外被曝光！　王安宇說溜嘴急道歉…他反應獲讚

台灣「鴻華先進Bria新休旅」開箱本月上市　國產價水準不輸進口車

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

台東體中牆面磁磚「被地震震落」！健身房天花板砸地上　慘況曝光

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

WBC備戰策略？陳傑憲強調默契　曾豪駒笑喊「烤肉」

快訊／卑南狂震住戶坐馬桶ing　褲子穿一半急奔驚吐：連滾帶爬

【花海送別】慘案第5天誠品前仍堆滿花　騎士姊心碎留字：社會病態

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

台東規模6.1地震高雄超晃　陳其邁急喊報平安

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

更多熱門

相關新聞

即／卑南狂震！坐馬桶ing褲子穿一半急奔

即／卑南狂震！坐馬桶ing褲子穿一半急奔

台東卑南今（24）日發生規模6.1地震，有在地住戶屋內監視器錄下搖晃瞬間，影片錄下民眾尖叫聲，接著桌上的搖錢樹劇烈震動，桌子則被大角度移動，接著住戶嚇得開門奔逃避難，不過監視器卻錄下住戶的褲子只穿一半的尷尬畫面。屋主表示，當時正在上廁所，「突然給我這麼大的地震，真的是連滾帶爬的屁股外露⋯」，底下網友全歪樓，表示影片重點全在屁股了，不過好在屋主平安。

即／台東6.1強震！岩灣技訓所外牆崩落

即／台東6.1強震！岩灣技訓所外牆崩落

台東地震鹿野到太麻里火車電力中斷

台東地震鹿野到太麻里火車電力中斷

快訊／台鐵台東變電站因地震跳脫　關山＝金崙路線不通停駛

快訊／台鐵台東變電站因地震跳脫　關山＝金崙路線不通停駛

即／驚嚇平安夜！台東地震後公寓驚傳瓦斯外洩　

即／驚嚇平安夜！台東地震後公寓驚傳瓦斯外洩　

關鍵字：

地震台東餘震

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面